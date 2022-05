Η 4η σεζόν της σειράς Stranger Things έχει εκτοξεύσει τη δημοφιλία τραγουδιών της δεκαετίας του 1980, με το ένα από αυτά να φιγουράρει ξανά στην κορυφή, μετά από σχεδόν 40 χρόνια από την αρχική του κυκλοφορία.

Πρόκειται για το τραγούδι του 1985, «Running Up That Hill (A Deal with God)», της Κέιτ Μπους, το οποίο έπαιξε σε σκηνή του πρώτου επεισοδίου της 4ης σεζόν της σειράς Stranger Things, καθώς το άκουγε η Μάξ (Σέιντι Σινκ) σε walkman.

Το τραγούδι εμφανίστηκε ξανά στα charts του iTunes, κατακτώντας τη Νο. 1 θέση, σχεδόν 40 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, σύμφωνα με το TVLine, μόλις 2 ημέρες μετά την πρεμιέρα της 4ης σεζόν, αφού πολλοί από τους fans της σειράς του Netflix δεν είχαν γεννηθεί καν εκείνη την εποχή.

Μάλιστα, το τραγούδι έχει κάποια σημασία στην πλοκή και γίνεται όλο και πιο σημαντικό όσο προχωρούν τα επεισόδια.

Το τραγούδι ήταν αρκετά δημοφιλές στην εποχή του – εκτοξεύτηκε στα 30 πρώτα στο Billboard’s Hot 100 single chart, αλλά δεν έφτασε ποτέ κοντά στο Νο. 1.

Εν τω μεταξύ, το soundtrack της 4ης σεζόν «Stranger Things» στο οποίο συμπεριλαβάνεται το το «Running Up That Hill (A Deal with God)», ανεβαίνει επίσης στα charts του iTunes και βρίσκεται ήδη στο Νο. 6.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ