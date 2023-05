Η απεργία των σεναριογράφων του Χόλιγουντ επηρεάζει μέχρι και το Stranger Things και τα νέα για τους φανατικούς θαυμαστές της σειράς δεν είναι καλά. Η παραγωγή της πολυαναμενόμενης 5ης και τελευταίας σεζόν αναβλήθηκε για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα…

Η απεργία του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (Writers Guild of America) επηρεάζει πολλά projects και παραγωγές ταινιών και σειρών. Μία από αυτές είναι και το Stranger Things, καθώς οι ίδιοι οι Duffer Brothers ανακοίνωσαν τα κακά νέα ότι αναβάλλεται η παραγωγή επ’ αόριστον.

Οι Ματ και Ρος Ντάφερ, τα αδέρφια που δημιούργησαν και έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του Stranger Things έγραψαν στο Twitter ότι «δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει η παραγωγή της σειράς μας» και εξέφρασαν τη στήριξή τους στην απεργία.

«Duffers εδώ. Το γράψιμο δεν σταματά όταν αρχίζουν τα γυρίσματα. Αν και είμαστε ενθουσιασμένοι και θέλουμε να ξεκινήσουμε την παραγωγή με το καταπληκτικό καστ και το συνεργείο μας, αυτό δεν είναι εφικτό κατά τη διάρκεια αυτής της απεργίας. Ελπίζουμε να επιτευχθεί σύντομα μια δίκαιη συμφωνία ώστε να μπορέσουμε όλοι να επιστρέψουμε στη δουλειά», έγραψαν στο Twitter.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong