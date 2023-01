Το πολυαναμενόμενο Survivor All Star ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής (08.01.2023) και ήδη άρχισαν οι πρώτες κόντρες στον Άγιο Δομίνικο.

Η αρχή του πρώτου επεισοδίου της… All Star σειράς του Survivor θέλησε να θυμίσει… Χόλιγουντ, με τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό στο λευκό του σμόκιν, να εμφανίζεται με ένα γιοτ για να δώσει το «εναρκτήριο λάκτισμα».

«Εδώ στη Δομινικανή Δημοκρατία, το Survivor All Star ξεκινάει και θα είναι ακόμα πιο απαιτητικό, ακόμα πιο δύσκολο και αυτό γιατί οι παίκτες το έχουν ήδη ξανακάνει. Κάποιοι το έχουν κερδίσει, κάποιοι έφτασαν μέχρι την πηγή αλλά δεν ήπιαν νερό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι διψάνε για τη νίκη. Όλοι οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους και κάποιες συμμαχίες έχουν ξεκινήσει ήδη από την Ελλάδα.

Αν αναρωτιέστε γιατί ντύθηκα έτσι, μας φυσικά για να υποδεχθώ τους All Star παίκτες! Έξι μήνες σκληρής επιβίωσης, ένας νικητής, ο νικητής του Survivor All Star» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός ενώ πήγαινε να συναντήσει τους παίκτες του Survivor All Star.

Αφού έγινε το πάρτι της υποδοχής, με τους παίκτες να διασκεδάζουν και να συζητούν, ο Γιώργος Λιανός τους πήρε (όπως ήταν καλά ντυμένοι) και τους πήγε στην παραλία όπου θα γινόταν το πρώτο αγώνισμα ασυλίας.

Πριν, όμως, τους ανακοίνωσε πως θα χωριστούν σε ομάδες. Που δεν θα είναι οι «Κόκκινοι» και οι «Μπλε», αλλά Διάσημοι και Μαχητές. Κάποιοι δεν το πήραν πολύ… καλά, όχι γιατί ονομάστηκαν έτσι οι ομάδες, αλλά γιατί «χώρισαν» από το ταίρι τους.

Οι Διάσημοι θα είναι οι: Σπύρος Μαρτίκας, Κατερίνα Δαλάκα, Νίκος Μπάρτζης, Σάκης Κατσούλης, Στέλιος Χανταμπάκης, Σταυρούλα Χρυσαειδή, Ασημίνα Χατζηανδρέου, Κώστας Παπαδόπουλος, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Μάριος Πρίαμος, Στάθης Σχίζας, Αφροδίτη Σκαφίδα, Ελένη Χαμπέρη.

Οι Μαχητές θα είναι οι: Περικλής Κονδυλάτος, Τάκης Καραγκούνιας, Βρισηίδα Ανδριώτου, Μελίνα Μεταξά, Ηλίας Μπόγδανος, Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Κώστας Αναγνωστόπουλος, Γιώργος Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος Βασάλος, Ηλίας Γκότσης, Εύη Σαλταφερίδου, Στέλλα Ανδρεάδου.

Στον πρώτο αγώνα επάθλου και ασυλίας, κέρδισαν την πολυπόθητη νίκη οι Διάσημοι με αποτέλεσμα να οδηγήσουν τους Μαχητές με ένα σημαντικό βάρος στο πρώτο συμβούλιο του νησιού: να βγάλουν υποψήφιο.

Και ενώ οι Διάσημοι πήραν ένα τσακμάκι για να ανάψουν φωτιά και δυο κιλά φακές, οι Μαχητές πήραν ένα (κυριολεκτικά ένα) σπίρτο και έπρεπε να «δώσουν» και κάποιον.

Οι πρώτες κόντρες

Survivor χωρίς κόντρες, φαΐ χωρίς αλάτι. Και οι πρώτες δεν άργησαν να εμφανιστούν στον Άγιο Δομίνικο.

Η πρώτη κόντρα του Survivor All Star είχε πρωταγωνιστές τον Περικλή Κονδυλάτο και τον Τάκη Καραγκούνια και αφορμή το στήσιμο της καλύβας τους.

«Νομίζω ότι δεν ξέρει τι θα πει διάλογος. Ήθελα να του πω την γνώμη μου και μου λέει, “μου έχεις εμπιστοσύνη;”. Του λέω “όχι, δεν σου έχω εμπιστοσύνη, γιατί να σου έχω εμπιστοσύνη;” και μετά ήρθε, αυτό δεν έχει καταγραφεί, μου λέει “γιατί είπες μπροστά σε όλους ότι δεν μου έχεις εμπιστοσύνη;”. Του είπα πως το έκανα γιατί δεν είναι απάντηση ανθρώπου την ώρα που πάει κάποιος να σου πει τη γνώμη του να τον σταματάς και να του λες αυτό» τόνισε ο Περικλής Κονδυλάτος.

Με την σειρά του, ο Τάκης Καραγκούνιας πρόσθεσε πως «στο τέλος κατάλαβαν με τον τρόπο που τους το έδειξα ότι όντως ευσταθεί αυτό που λέω και ξεκινήσαμε να το φτιάχνουμε. Ευελπιστώ να έχουμε τελειώσει σε λίγη ώρα για να μη μας έρθει καμιά Δομινικανική τροπική βροχή και γίνουμε μούσκεμα».

Ο Τάκης Καραγκούνιας ήταν πρωταγωνιστής και σε μια δεύτερη κόντρα. Αυτή τη φορά “αρπάχτηκε” με τον Κώστα Αναγνωστόπουλο για το πως θα χτιστεί η καλύβα, με τον δεύτερο να του λέει «σταμάτα το εδώ, τέλος».

Στο Συμβούλιο του Νησιού, ο Περικλής Κονδυλάτος βγήκε παμψηφεί υποψήφιος για αποχώρηση. Δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του γιατί η Μελίνα του είπε ότι θα τον ψηφίσει ούτε και γιατί η αντίπαλη ομάδα τον έβαλε να παίξει απέναντι στον πιο καλό της παίκτη.

Όλα όσα έγιναν στο Συμβούλιο του Νησιού…

Στο αγώνισμα ασυλίας που θα δούμε τη Δευτέρα (09.01.2023), αν χάσουν ξανά οι Μαχητές, θα πρέπει να βγάλουν δυο υποψηφίους.

Το Survivor All Star ξεκίνησε… δυναμικά.