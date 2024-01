Στην κινηματογραφική ταινία «The Bricklayer», ένας πρώην πράκτορας της CIA, τον οποίο ερμηνεύει ο Άαρον Έκχαρτ, επιστρέφει στην ενεργό δράση και ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει έναν αδίστακτο Ρώσο εγκληματία. Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία διέθεσε εγκαταστάσεις της για την υπερπαραγωγή του Χόλιγουντ.

Στην ταινία «The Bricklayer», η οποία φέρει τη σφραγίδα του Χόλιγουντ, φιγουράρει σε όλη της την ομορφιά η Θεσσαλονίκη, καθώς τα γυρίσματα έγιναν στην πόλη και τις γύρω περιοχές της και στα ειδικά στούντιο της «Millenium Media» (Nu Boyana Film Studios Hellenic) στη Θέρμη.

Μάλιστα, πολλές σκηνές γυρίστηκαν σε εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, κατόπιν ειδικής άδειας.

Ο Άαρον Έκχαρτ, διάσημος από τις ταινίες «The Dark Knight», «Olympus Has Fallen», υποδύεται τον Steve Vail, γνωστό με το «παρατσούκλι» Bricklayer – που σημαίνει «χτίστης» – πράκτορα της CIA που επιστρέφει στην ενεργό υπηρεσία όταν ένας πρώην συνάδελφός του αρχίζει και δολοφονεί δημοσιογράφους, ενοχοποιώντας τη CIA.

Για να ξεδιαλύνει την υπόθεση, καλείται ο Bricklayer που με τη Nina Dobrev («The Vampire Diaries») στο πλάι του, ταξιδεύουν στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη για να βρουν τον υπαίτιο.

Εκτός από την καταιγιστική δράση που υπόσχεται, η ταινία περιλαμβάνει πολλές σκηνές που γυρίστηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους, κυνηγητό με αυτοκίνητα στα σοκάκια της Άνω Πόλης, το δημαρχείο της Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σε αρχηγείο της CIA, ενώ την τιμητική τους έχουν και τα Λαδάδικα.

Με… άρωμα Θεσσαλονίκης το τρέιλερ της ταινίας:

Τη σκηνοθεσία της χολιγουντιανής υπερπαραγωγής υπογράφει ο Renny Harlin, σκηνοθέτης των «Die Hard 2», «Deep Blue Sea» και «Cliffhanger», ο οποίος, επίσης, σκηνοθετεί την επερχόμενη remake τριλογία του «The Strangers».

Στο cast του The Bricklayer συμμετέχουν επίσης οι: Tim Blake Nelson (Oh Brother Where Art Thou?, Watchmen HBO), Clifton Collins Jr. (Westworld), Oliver Trevena και Ifanesh Hadera, ενώ παίρνουν μέρος και Έλληνες ηθοποιοί όπως ο Άκης Σακελλαρίου.