Ήταν το 1989 όταν Καμίλα και Κάρολος (παντρεμένος ακόμα με την Νταϊάνα) είχαν ένα ερωτικό τηλεφώνημα που θα περνούσε στην ιστορία και θα προκαλούσε… απανωτούς πονοκεφάλους στο παλάτι.

Ήταν το λεγόμενο «tampongate» που πήρε την ονομασία του από το… ταμπόν. Κι αυτό γιατί, ο Κάρολος ακούστηκε να λέει στην Καμίλα, ότι θα ήθελε να είναι ταμπόν για να μπορεί να βρίσκεται μέσα στο παντελόνι της. Φυσικά, μόλις η συνομιλία των δύο εραστών δημοσιοποιήθηκε χρόνια μετά, προκάλεσε μεγάλες «φουρτούνες».

Τα χρόνια πέρασαν, το τηλεφώνημα πέρασε κι αυτό με τη σειρά του στην ιστορία αλλά… να το τώρα που επανέρχεται στο προσκήνιο μέσω της πολυβραβευμένης σειράς του Netflix «The Crown» που στον νέο κύκλο της, θα «ζωντανέψει» το πολυσυζητημένο τηλεφώνημα, στην μικρή οθόνη.

Μάλιστα, πρόσφατα το επιβεβαίωσε ο ηθοποιός Ντόμινικ Γουεστ, που στο νέο κύκλο παίζει τον Κάρολο.

#DominicWest reveals that the new season of #TheCrown will include Charles & Camilla’s notorious #tampongate phone call https://t.co/B0fdhKQPn1