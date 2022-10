Η νέα, αναμενόμενη σεζόν του «Crown» δέχεται ήδη έντονη κριτική από τους κύκλους του Παλατιού, αφού η σειρά θα παρουσιάζει τις τελευταίες στιγμές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πριν από τον θάνατό της στο Παρίσι. Οι πηγές του Μπάκιγχαμ υποστηρίζουν πως σειρά και πραγματικότητα, δεν έχουν καμία σχέση.

Πρόσφατα υπήρξαν μάλιστα – εκτός από την παρουσίαση του δυστυχήματος της Νταϊάνα – κι άλλες αντιδράσεις από το Παλάτι για τον τρόπο που το «Crown» παρουσίασε τον Κάρολο, κάνοντάς τον να δείχνει πως προσπαθούσε για χρόνια να εκθρονίσει τη Βασίλισσα Ελισάβετ και να πάρει τη θέση της.

«Αισθανόμαστε σαν να ξεπερνιέται μια πολύ λεπτή γραμμή», αναφέρουν στην Sun, μέλη της παραγωγής, που δείχνουν να διστάζουν να γυρίσουν τα συγκεκριμένα επεισόδια που αφορούν την «πριγκίπισσα του λαού».

«Το να βρίσκεσαι στο Παρίσι και να μετατρέπεις τις τελευταίες μέρες και ώρες της Νταϊάνα σε δράμα είναι πολύ άβολο. Η σειρά προσπαθούσε πάντα να παρουσιάσει μια φανταστική εκδοχή της βασιλικής ιστορίας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευαισθησία. Αλλά τελευταία, καθώς τα πράγματα πλησιάζουν στο σήμερα, είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία», αναφέρει εργαζόμενος της παραγωγής στη Sun.

Το Netflix από την πλευρά του επιμένει πως από σεβασμό και μόνο, η σκηνή του ατυχήματος στη σήραγγα Pont de l’Alma στο κέντρο του Παρισιού, δεν θα αναπαραχθεί κατά τη διάρκεια της νέας σειράς, ενώ πηγή κοντά στον πρίγκιπα Γουίλιαμ αναφέρει πως ο ίδιος είναι εξοργισμένος που η πλατφόρμα αναπαράγει τις τελευταίες μέρες της μητέρας του για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

