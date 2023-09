Η εκρηκτική Úrsula Corberó, η οποία έγινε ευρέως γνωστή ως η «Τόκιο» της σειράς «La Casa de Papel», επιστρέφει στο Netflix, με μια αστυνομική σειρά, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η 34χρονη πλέον Ισπανίδα, είναι δίχως αμφιβολία μια από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της, και είδε το «κασέ» της να εκτοξεύεται μετά την αναπάντεχη επιτυχία που σημείωσε το «La casa de papel» σε όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από ηθοποιός, η Ούρσουλα Κορμπερό, είναι και μοντέλο, ποζάροντας για τα μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου, ενώ φωτογραφίζεται και για καμπάνιες γνωστών οίκων μόδας.

Όταν ένας αστυνομικός δολοφονείται και πυρπολείται, όλα τα βλέμματα στρέφονται σε δύο άλλους πράκτορες: την κοπέλα του και τον εραστή της.

Μάιος 2017. Τα απανθρακωμένα λείψανα του αστυνομικού Πέδρο (Χοσέ Μανουέλ Πόγκα) εντοπίζονται σε ένα καμένο αυτοκίνητο στη λιμνοδεξαμενή Φος της Βαρκελώνης.

Η ανακάλυψη τραβάει γρήγορα το ενδιαφέρον του κοινού, ειδικά όταν η έρευνα αρχίζει να αποκαλύπτει ένα δίκτυο τοξικών σχέσεων, εξαπάτησης, βίας και σεξουαλικών σκανδάλων που αφορούν τον Πέδρο και δύο συναδέλφους του αστυνομικούς: τη Ρόσα (Ούρσουλα Κορμπερό) και τον πρώην φίλο της, Αλμπέρτ (Κιμ Γκουτιέρεθ).

Η σειρά «Burning Body» κάνει πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ γυρίστηκε σε Βαρκελώνη, Καταλονία και άλλες περιοχές της Ισπανίας.

Στη σειρά που κλάνει πρεμιέρα στο Netflix, πρωταγωνιστούν, εκτός από την Úrsula Corberó (Money Heist) και οι: Quim Gutiérrez (Honeymoon with my Mother), José Manuel Poga (Money Heist), Isak Férriz (Below Zero) και Eva Llorach (Quién te cantará).