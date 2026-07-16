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Αλεξάνδρα Καϋμένου: Η συγκινητική σκηνή με τη Μάρω Κοντού που την έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα στον αέρα

Η φορτισμένη στιγμή έφερε ένα χαμόγελο στο πλατό, με τον Νίκο Υποφάντη να σπεύδει να ελαφρύνει το κλίμα με χιούμορ
Η Αλεξάνδρα Καϋμένου και ο Νίκος Υποφάντης
Η Αλεξάνδρα Καϋμένου και ο Νίκος Υποφάντης
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Συγκινήθηκε η Αλεξάνδρα Καϋμένου με την προβολή μιας σκηνής από την ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, με αφορμή τον χαμό της Μάρως Κοντού.

Με δάκρυα στα μάτια, η Αλεξάνδρα Καϋμένου εξομολογήθηκε για το ζευγάρι που έπαιξαν η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου: «Παιδιά, συγκινήθηκα, συγκινηθήκαμε, είναι πολύ ωραίο! Αυτό το ζευγάρι πάει κόντρα σε μια κοινωνία που έχει χάσει τις αρχές και τις αξίες».

Η φορτισμένη στιγμή έφερε ένα χαμόγελο στο πλατό, με τον Νίκο Υποφάντη να σπεύδει να ελαφρύνει το κλίμα με χιούμορ. «Παρακαλούμε, λίγο χαρτί εδώ στην παρουσιάστριά μας, να μαζέψουμε τα δάκρυά μας και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Είναι ευαίσθητο και ρομαντικό το κορίτσι μας, μην το βλέπετε έτσι», είπε απευθυνόμενος στους συνεργάτες της εκπομπής.

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