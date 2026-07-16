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Σία Κοσιώνη για συνεργασία με τον ΑΝΤ1: «Μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία»

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας για το νέο επαγγελματικό της βήμα
Σία Κοσιώνη
NDP Photo
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Η Σία Κοσιώνη έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο επαγγελματικό της ξεκίνημα.

Η Σία Κοσιώνη αφήνει πίσω της τον ΣΚΑΪ και ανοίγει νέο κεφάλαιο στον ΑΝΤ1, όπου υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η δημοσιογράφος αναλαμβάνει ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζει και ενημερωτική εκπομπή.

Με τη δημοσίευσή της στα social media, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά και την αισιοδοξία της για τη νέα επαγγελματική πρόκληση που ξεκινά.

 

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή».

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