Κάνουμε ένα τηλεοπτικό flashback και συγκεντρώνουμε τις καλύτερες σειρές της COSMOTE TV που μας κράτησαν συντροφιά μέσα στη χρονιά που φτάνει στο τέλος της.

Το 2021 σιγά-σιγά μας αποχαιρετά έχοντας αφήσει πίσω του όμορφα, άσχημα, δυσκολίες, αλλά και ελπίδα για όσα θέλουμε να έρθουν. Για εμάς τους δυνατούς binge-watchers η χρονιά φεύγει, έχοντας χαρίσει συναρπαστικές στιγμές μέσα από σειρές που άφησαν το αποτύπωμά τους στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Ποιες ήταν όμως αυτές;

Station Eleven

Tο πολυσυζητημένο μετα-αποκαλυπτικό έπος από τον δημιουργό του The Leftovers, παρουσιάζει μια συγκλονιστική ιστορία, που εκτυλίσσεται 20 χρόνια αφότου η «γρίπη της Τζόρτζια» αφάνισε το 99,9% του πληθυσμού. Πρωταγωνιστές του σεναρίου με το οποίο συναντάμε αρκετά κοινά στοιχεία με το δικό μας «σήμερα», επιζώντες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, που προσπαθούν να ξαναχτίσουν και να φανταστούν τον κόσμο από την αρχή, διατηρώντας όμως τα καλύτερα στοιχεία από αυτόν που χάθηκε.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Χιμές Πατέλ (Tenet, Yesterday), ενώ σε guest ρόλο βλέπουμε τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ.

The Outlaws

Εφτά άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι συλλαμβάνονται για μικροαδικήματα και καλούνται να συνεργαστούν για την ανακαίνιση ενός κτιρίου, στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας που τους επιβάλλεται από το δικαστήριο. Ξαφνικά βλέπουν την τύχη τους να αλλάζει, όταν ανακαλύπτουν θαμμένη στο έδαφος μια τσάντα γεμάτη χρήματα, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάποιοι πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι την αναζητούν απεγνωσμένα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του The Outlaws απολαμβάνουμε τον βραβευμένο με OSCAR®, Κρίστοφερ Γουόκεν και τον βραβευμένο με Emmy Στίβεν Μέρτσαντ (The Office), ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Dexter: New Blood

Οκτώ χρόνια μετά το φινάλε του πολυβραβευμένου Dexter, o Μάικλ Σι Χολ επέστρεψε στον ομώνυμο ρόλο του μανιακού δολοφόνου, που τον καθιέρωσε. Στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς, ο Ντέξτερ Μόργκαν απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή, αρκετό καιρό μετά την «εξαφάνισή» του. Κι ενώ όλα φαίνεται να κυλούν ομαλά, μια σειρά ύποπτων γεγονότων θα ξυπνήσει τη λαχτάρα του για αίμα.

Yellowjackets

Ενα αεροπορικό ταξίδι ρουτίνας καταλήγει σε τραγωδία όταν το αεροπλάνο πέφτει, και μια ποδοσφαιρική ομάδα ταλαντούχων μαθητριών λυκείου βρίσκεται αποκλεισμένη στην άγρια φύση μακριά από κάθε ένδειξη πολιτισμού. Εκεί οι νεαρές γυναίκες καλούνται να παλέψουν για την ζωή τους. Μια επική ιστορία επιβίωσης που συνεχίζεται και 25 χρόνια μετά, στο σήμερα, με όσες έχουν επιβιώσει να βασανίζονται ακόμη από το παρελθόν και να συνειδητοποιούν ότι ο εφιάλτης δεν έχει τελειώσει. Στη σειρά πρωταγωνιστεί το it girl των 90’s Τζούλιετ Λιούις («Το Ακρωτήρι του Φόβου») και η Κριστίνα Ρίτσι («Οικογένεια Ανταμς»).

The North Water

Ο Κόλιν Φάρελ επέστρεψε στη μικρή οθόνη μετά το «True Detective» του 2015 για να «βυθιστεί» ολοκληρωτικά στον τρόμο με το «The North Water» σε σκηνοθεσία του Άντριου Χέι («Weekend», «45 Χρόνια»). Η σειρά εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1850 και ακολουθεί έναν πρώην στρατιωτικό χειρουργό, που αποφασίζει να συμμετάσχει ως γιατρός σε μια φαλαινοθηρική αποστολή στον αρκτικό κύκλο. Εκεί, θα έρθει αντιμέτωπος με έναν ψυχοπαθή φαλαινοθήρα με δολοφονικές τάσεις.

American Rust

Βασισμένο στο παρθενικό μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα Φίλιπ Μέγιερ, το οικογενειακό δράμα «American Rust» εξερευνά τα απομεινάρια του αμερικανικού ονείρου, μέσα από τα μάτια ενός συμβιβασμένου με τη ζωή αστυνομικού. Εκτελώντας χρέη Διευθυντή στο αστυνομικό τμήμα μιας επαρχιακής πόλης της Πενσυλβάνια, ο Ντελ Χάρις αναγκάζεται να κάνει την μεγαλύτερη υπέρβαση της ζωής του προκειμένου να προστατέψει τον γιο της γυναίκας που αγαπά. Στον ρόλο του αστυνομικού, ο κάτοχος Emmy® και υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα, Τζεφ Ντάνιελς (The Newsroom, The Squid and the Whale).

Vigil

Όταν δύο φαινομενικά ασύνδετα γεγονότα προκαλούν αναστάτωση στις αστυνομικές αρχές, η ευφυής ντετέκτιβ Έιμι Σίλβα αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών σε ξηρά και θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα παλεύει με τους προσωπικούς της δαίμονες. Στη σειρά πρωταγωνιστούν η «DoctorFoster» Σουράν Τζόουνς και η Ρόουζ Λέσλι (Game of Thrones, The Good Fight).

Time

Ο Έρικ Ράιντ (Στίβεν Γκρέιχαμ) είναι ένας σωφρονιστικός υπάλληλος που έχει υπό την προστασία του όσους επιτηρεί. Αυτήν την «αδυναμία» θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ένας από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες της φυλακής στην οποία εργάζεται. Όμως, κάποια στιγμή ο Έρικ θα χρειαστεί να πάρει μια δύσκολη απόφαση και να επιλέξει ανάμεσα στις αξίες του και στην προστασία της ίδιας του της οικογένειας. Από την άλλη ο Μαρκ (Σον Μπιν), είναι δάσκαλος, σύζυγος και πατέρας με σκοτεινό όμως παρελθόν, καθώς σκότωσε κάποιον άνθρωπο κατά λάθος. Για αυτή του την πράξη έχει καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση. Τώρα ως κρατούμενος θα πρέπει να μάθει να επιβιώνει στις δύσκολες συνθήκες του κελιού του.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο της σειράς του BBC, απαρτίζεται από τους Σον Μπιν («Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», «Game of Thrones», «Wolfwalkers») και Στίβεν Γκρέιχαμ («Οι Πειρατέςτης Καραϊβικής», «Snatch», «The Irishman», «Boardwalk Empire», «Greyhound»).

Όλες οι σειρές είναι διαθέσιμες για binge–watching στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TVPLUS).