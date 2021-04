Το lockdown συνεχίζεται αλλά δεν είστε από εκείνους τους «κουρασμένους» που προσπαθούν με κάθε ευκαιρία να «σπάνε» τα μέτρα για ένα ποτό στο χέρι, για μια «απαγορευμένη» βόλτα. «Κουρασμένοι» από το lockdown είστε αλλά έχετε στραφεί αλλού για να «πολεμήσετε» την κατάσταση.

Και ειδικά αν εκμεταλλευθήκατε κάποια από τις προσφορές για τις online αγορές των τελευταίων ημερών για την αγορά μιας καινούργιας, HD φυσικά, τηλεόρασης, ε, τότε είστε ο ορισμός του cocooning. Γιατί τώρα μπορείτε να την εκμεταλλευθείτε μέχρι εκεί που δεν πάει: να δείτε τις αγαπημένες σας σειρές, είτε σε πρώτη προβολή είτε βλέποντας όλους (ναι, ναι ΟΛΟΥΣ) τους κύκλους τους, back to back!

Τι θέλει η κατάσταση που ζούμε (εκτός από ιώβεια υπομονή); COSMOTE TV! Είτε με τον αποκωδικοποιητή είτε μέσω του app, έχετε και τον Απρίλιο επιλογές που δεν θα ξέρετε ποια να πρωτοδιαλέξετε. Διότι ο Απρίλιος στην COSMOTE TV είναι μήνας γεμάτος πρεμιέρες και αυτό δεν είναι ψέμα.

Αποδείξεις είπατε; Άπλετες! Ξεκινάμε…

Η COSMOTE TV φέρνει τον Απρίλιο, σε πρώτη προβολή, σειρές που έχουν κάνει αίσθηση, νέες παραγωγές και νέους κύκλους αγαπημένων σειρών. Και το κάνει αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στο εξωτερικό. Από τη μαύρη κωμωδία Made for Love, μέχρι τη μεγάλη επιστροφή του Κρις Μελόνι ως Έλιοτ Στέιμπλερ στο Law & Order: Organized Crime με την «υπογραφή» του Ντικ Γουλφ.

Made for Love στο COSMOTE TV PLUS

Η Κριστίν Μιλιότι «αφήνει» το… πεπρωμένο της από το How I Met Your Mother και φοράει το «σκοτεινό» κοστούμι της. Με τον εμβληματικό Ρέι Ρομάνο στο πλευρό της, μας ξεναγεί σε μια σχέση «φτιαγμένη για αγάπη». Ή μήπως όχι; Το Made for Love είναι μια σκοτεινή, τραγικοκωμική, καυστική και στα όρια του παραλόγου τηλεοπτική σειρά για τις ανθρώπινες σχέσεις στον 21ο αιώνα. Η ιστορία της Χέιζελ Γκριν και του (ψυχολογικά ασταθή, κοινωνιοπαθή δισεκατομμυριούχου) Μπάιρον Γκοκγκολ είναι μια ιστορία αγάπης και διαζυγίου.

Μόνο που έχει… sci-fi χαρακτηριστικά. Όπως το «τσιπάκι» Made for Love που τοποθετεί ο σύζυγος στη σύζυγο για να «διαβάζει» τις σκέψεις και τα συναισθήματά της. Κι όταν εκείνη το σκάει για το πατρικό της και εκεί βρίσκει τον μπαμπά της με την Νταϊάν, μια ολοκαίνουργια συνθετική κούκλα σε φυσικό μέγεθος, τα πράγματα γίνονται ΠΟΛΥ περίεργα!

Fun Fact: Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αλίσα Νάτινγκ που κυκλοφόρησε το 2017 και ψηφίστηκε βιβλίο της χρονιάς από τα περιοδικά GQ και The New Yorker.

– Η πρώτη σκηνή, όπως γίνεται και στο βιβλίο, θυμίζει παρωδία του «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι».

– Στο επίσημο τρέιλερ, ο Ρέι Ρομάνο απαγγέλλει στίχους από το Crazy in Love της Μπιγιονσέ.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο COSMOTE TV PLUS 24 ώρες μετά την Αμερική με τριπλό επεισόδιο. Τα τελευταία δυο επεισόδια έρχονται στις 16/04.

Manifest, η «επιστροφή» στο COSMOΤΕ SERIES HD

Ήδη από τις 2 Απριλίου έχει ξεκινήσει να προβάλλεται η νέα σεζόν του Manifest! Όταν πρωτοβγήκε στις ΗΠΑ, πολλοί θεώρησαν πως ίσως είναι ένα νέο Lost. Λίγο η υπόθεση (αεροπλάνο που πέφτει) λίγο ένας αριθμός συγκεκριμένος (της πτήσης, 828) ή οποιοσδήποτε συνδέεται με αυτόν, που «υπάρχει σε κάθε επεισόδιο (σ.σ. για παράδειγμα ο αριθμός του διαμερίσματος που μένει η Μικαέλα είναι το 414, το μισό δηλαδή του 828), έπαιξαν το ρόλο τους. Αλλά οι φαν της σειράς ξέρουν ότι το Manifest είναι… μια κατηγορία μόνο του.

Ο τρίτος κύκλος του Manifest (σ.σ. η λίστα των επιβατών σε αεροπλάνο ή πλοίο) έχει την υπογραφή του βραβευμένου με Όσκαρ, Ρόμπερτ Ζεμέκις, που είναι ανάμεσα σε εκείνους που «υπογράφουν» την παραγωγή της σειράς. Έρχεται τρεις μήνες μετά το ανατρεπτικό φινάλε της δεύτερης σεζόν, με το νήμα της μυστηριώδους πτήσης 828 περιμένει… κάποιον να το πιάσει από την αρχή.

(Mini) Spoiler Alert: Οι έρευνες για το αεροπλάνο συνεχίζονται, ο Τζάρεντ κάνει νέες γνωριμίες και ένας χαρακτήρας από το παρελθόν που είχε εξαφανιστεί, κάνει μια σοκαριστική επανεμφάνιση. Και φυσικά, περιπλέκει την κατάσταση. Αν ανήκετε σε εκείνους που αρέσκονται σε θεωρίες συνωμοσίας, να και μια ακόμα που έχει «ακουστεί»: η Ταγματάρχης είναι, βασικά, η Μικαέλα, αλλά έχει ταξιδέψει στο χρόνο!

Fun Fact: Ο δημιουργός της σειράς Τζεφ Ρέικ είχε την ιδέα για το Manifest 10 χρόνια πριν και ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά του. Όταν, όμως, την πρότεινε σε κανάλια, τον απέρριψαν! Και όταν το 2014 εξαφανίστηκε μυστηριωδώς η πτήση ΜΗ370 της Malaysia Airlines λίγα λεπτά αφού απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ, αποφασίσε να το προτείνει ξανά στο NBC και τότε πήρε το ΟΚ.

Ο τρίτος κύκλος του Manifest έχει ήδη κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD. «Παίζει» κάθε Παρασκευή στις 22:00 24 ώρες μετά την Αμερική. Ταυτόχρονα με την linear προβολή θα είναι διαθέσιμο το κάθε επεισόδιο στην On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Law & Order: Organized Crime… spin-off

Δεν είναι το… παλιό, είναι το νέο Law & Order, το spin-off της εμβληματικής σειράς που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές και εδραίωσε τον Christopher Meloni στη συνείδηση εκατομμυρίων τηλεθεατών. 10 χρόνια μετά, ο Meloni «φορά» ξανά τη «στολή» του Έλιοτ Στέιμπλερ και για τα πρώτα δυο επεισόδια θα έχει μαζί του και την παλιά συνάδελφό του Olivia Benson (Mariska Hargitay).

Spoiler Alert (not): Ο Έλιοτ Στέιμπλερ, αναρρώνοντας από μια τραγική προσωπική απώλεια, επιστρέφει στην αστυνομία της Νέας Υόρκης για να ηγηθεί μιας νέας ειδικής ομάδας ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. Θα ανακαλύψει όμως πως τόσο η πόλη όσο και το Σώμα άλλαξαν δραματικά στη δεκαετία της απουσίας του κι εκείνος θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και ξεκινά έναν αγώνα να ξαναχτίσει τη ζωή του, αλλά και να εξαλείψει την πόλη από όλα τα εγκληματικά συνδικάτα.

Fun Fact: Η ιδέα για το Law & Order: Organized Crime «γεννήθηκε» πριν ο κόσμος χτυπηθεί από την πανδημία. Είναι ακόμη ένα spin-off του Law and Order (από τα πολλά που έχουν γυριστεί κατά καιρούς).

Η σειρά προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 23:00, 24 ώρες μετά τις ΗΠΑ. Και βέβαια, ταυτόχρονα με την προβολή της στο κανάλι θα είναι διαθέσιμο το κάθε επεισόδιο στην On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Κι αν το ζητούμενο για εσάς είναι το binge-watching, στο COSMOTE SERIES MARATHON HD σας περιμένει προβολή όλων των επεισοδίων της αγαπημένης σας σειράς back-2-back. Παράδειγμα; Η τέταρτη σεζόν του Unforgotten: Στις 16 Απριλίου σας περιμένουν και τρία επεισόδια 90λεπτα επεισόδια του 4ου κύκλου back-2-back από τις 18:00 το απόγευμα. Και οι προηγούμενοι κύκλοι είναι ήδη στο COSMOTE TV PLUS.

Χρειάζεστε συστάσεις; Η Κάσι Στιούαρτ και ο Σάνι Καν κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: εξιχνιάζουν άλυτες υποθέσεις αγνοούμενων. Τώρα, για να συμπληρώσει τα χρόνια για τη σύνταξη και αντιμέτωπη με τους προσωπικούς της «δαίμονες» η Κάσι επιστρέφει στις σκοτεινές γειτονιές του Λονδίνου και στην αστυνομία. Μαζί με τον Σάνι θα λύσουν το μυστήριο ενός αποκεφαλισμένου πτώματος, που βρέθηκε στα σκουπίδια και που η αστυνομία πιστεύει πως ήταν αποθηκευμένο σε οικιακό καταψύκτη για τριάντα χρόνια.

Fun Fact: Η τέταρτη σεζόν γυρίστηκε εν μέσω πανδημίας.

Το αμερικάνικο ριμέικ του Unforgotten είναι ήδη στα σκαριά.

Το δίλημμα: Ποια σειρά να δεις μονορούφι;

Τρεις αγαπημένες σειρές με όλους τους κύκλους, όλα τα επεισόδια back to back στον δωρεάν on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS της COSMOTE TV, σας περιμένουν για ατελείωτο binge-watching.

Από δράση και μυστήριο, σε… ταξίδι στο χρόνο και κωμωδία. Ανάμεσα σε Luther, Mad Men και Resident Allien, μπορείτε να διαλέξετε… τι θα δείτε πρώτο!

Εντάξει, μεταξύ μας μιλάμε, ποιος χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις;

Ο Ίντρις Έλμπα, ο άνθρωπος που φλέρταρε όσο κανένας άλλος να γίνει ο πρώτος μαύρος James Bond, είναι ο Luther, στη σειρά που άλλαξε τους κανόνες. Ο Luther είναι ένα μείγμα Σέρλοκ Χολμς και επιθεωρητή Κολόμπο. Και ξέρει πως να λύνει εγκλήματα. Έχει δίπλα του στην Alice Morgan, έναν χαρακτήρα που ίσως να μην έχουμε ξαναδεί. Γιατί αυτό που δημιούργησε ο Neil Cross είναι ένα «κέντημα».

Για όσους δεν έχετε δει τον Luther ή έχετε… εθιστεί (με την καλή έννοια). Οι πέντε σεζόν και μια… bonus με δυο επεισόδια σας περιμένουν στο COSMOTE TV PLUS.

Mad Men

Αν έχετε κόψει το τσιγάρο πρόσφατα, μην την δείτε! Όχι, να τη δείτε, αλλά να είστε προετοιμασμένοι ότι… καπνίζουν πολύ και πίνουν και μαρτίνι. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς: το Mad Men μας βάζει στον κόσμο μιας διαφημιστικής εταιρίας στις αρχές του ’60.

Για τους… μη μυημένους, ο Don Draper (Τζον Χαμ) είναι διευθυντής στην Sterling Cooper, μια από τις κορυφαίες διαφημιστικές εταιρείες στη Νέα Υόρκη και ζει το American dream. Μια από τις καλύτερες και πιο καλογυρισμένες σειρές που δεν αφήνει έξω μεγάλα γεγονότα της εποχής (ο θάνατος της Marilyn Monroe, ο Κρίση στον Κόλπο των Χοίρων και φυσικά η δολοφονία το Τζον Κένεντι) ούτε και τα «σκοτεινά» σημεία της: σεξισμός, ρατσισμός. Με ευφυής σειρά όχι άδικα έφτασε στις 150 καλύτερες στο ranking του IMDB.

Έκανε επτά σεζόν και σας περιμένουν όλες στο COSMOTE TV PLUS.

Resident Alien

Το τέλος της πρώτης σεζόν άφησε πολλά, μα πάρα πολλά ερωτήματα για τη δεύτερη. Εν αναμονή της δεύτερης σεζόν του Resident Alien, τι καλύτερο από το να μπορείτε να φρεσκάρετε τη μνήμη σας; Η πρώτη σεζόν μιας από τις πιο ενδιαφέρουσες σειρές των τελευταίων ετών σας περιμένει στην On demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS για binge-watching.

Ειδικά αν είστε από τους λάτρεις των κόμικς (το Resident Alien είναι βασισμένο στο Dark Horse) και του… ET. Μέσα από το COSMOTE TV PLUS μπορείτε να γνωρίσετε τον Χάρι, έναν εξωγήινο που «κατεβαίνει» στη Γη και γίνεται γιατρός σε μια επαρχιακή πόλη με έναν σκοτεινό σκοπό: να αφανίσει τους ανθρώπους. Στην πορεία, όμως, αρχίζει να το ξανασκέφτεται…

Μάθε περισσότερα για τις σειρές της COSMOTE TV τον Απρίλιο εδώ