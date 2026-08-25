Αθήνα 9.84: Πρωτοφανές τριήμερο μπλακάουτ

Επί τρεις ημέρες ο πρώτος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας ο Αθήνα 984 παραμένει χωρίς κανονικό πρόγραμμα. Για 36 ώρες δεν μετέδιδε απολύτως τίποτα, εκπέμποντας κενό σήμα, ενώ πλέον παίζει μόνο μουσική, χωρίς εκπομπές και χωρίς σαφή ενημέρωση προς τους πολίτες.

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» όπου υποστηρίζει ότι «δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό πρόβλημα στον Αθήνα 984. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό που επιχειρήθηκε να αποσιωπηθεί μέχρι να αναγκαστεί η διοίκηση με δύο ημέρες καθυστέρηση να εκδώσει ανακοίνωση. Και ταυτόχρονα πρόκειται για σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού για την οποία είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως στο Δημοτικό Συμβούλιο».

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Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Η διοίκηση του σταθμού και ο Δήμος Αθηναίων οφείλουν να απαντήσουν άμεσα: Πόσο μεγάλη ήταν η φωτιά που εκδηλώθηκε; Με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκε, πόσο έγκαιρα και με ποιες συνέπειες; Υπήρξε κίνδυνος για εργαζομένους, πολίτες και για το ίδιο το βιομηχανικό μνημείο της Τεχνόπολης; Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει ασυντήρητος εξοπλισμός; Πού βρίσκονταν η διοίκηση και ο τεχνικός ασφαλείας; Ποια μέτρα πρόληψης και προστασίας είχαν ληφθεί; Τίθεται, επίσης, ζήτημα τήρησης της νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4, του νόμου Ρουσόπουλου, κάθε διακοπή ή απώλεια σήματος πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται με σχετική έκθεση προς το ΕΣΡ και την ΕΕΤΤ εντός 24 ωρών».

Και καταλήγει: «Απαιτούμε πλήρη ενημέρωση: Πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά; Πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του; Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης; Ενημερώθηκαν εμπρόθεσμα οι αρμόδιες αρχές; Οι πολίτες πληρώνουν τον Αθήνα 9.84 και δικαιούνται υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό».