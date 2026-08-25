Live News: Πρεμιέρα με κορυφή στην τηλεθέαση για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Ο Νίκος Ευαγγελάτος έκανε πρεμιέρα με το Live News ,την Δευτέρα 24 Αυγούστου και η πρωτιά στην τηλεθέαση της απογευματινής ζώνης, επέστρεψε στο Mega. Η ενημερωτική εκπομπή βρέθηκε στην κορυφή με υψηλά ποσοστά για τα δεδομένα της εποχής.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο κατόρθωσε στην πρώτη ημέρα προβολής για τη νέα τηλεοπτική σεζόν να συγκεντρώσει ποσοστό 17% στο δυναμικό κοινό και 18.8% στο γενικό σύνολο, στην τηλεθέαση.

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Το Live News άγγιζε σε τέταρτο ακόμα και το 21,1% στο γενικό σύνολο. Η εκπομπή ασχολήθηκε με τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, την εξαφάνιση του Ισπανού επιχειρηματία που έπεσε από το ιστιοφόρο του μέσα στο Ιόνιο πέλαγος και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, από την Ελλάδα και τον κόσμο.

“Θα σας λέμε κάθε μέρα την ιστορία της επικαιρότητας και αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ακόμα περισσότερο τούτη τη σεζόν είναι να εντάξουμε πιο πολλές τεχνολογίες, ώστε να κάνουμε πιο αναλυτικά και πιο ευκρινή όλα αυτά τα οποία έχουμε να σας παρουσιάσουμε” επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ευαγγελάτος στα πρώτα λεπτά της εκπομπής.

Με νέα γραφικά και πάντα με την ίδια αμεσότητα και εγκυρότητα. Με αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποκαλυπτικά βίντεο και ζωντανές συνδέσεις, η ενημερωτική εκπομπή βάζει ψηλά τον πήχη και τη φετινή σεζόν.

Με τη γνώριμη δυναμική και τη χαρακτηριστική του προσέγγιση, το «Live News» μεταφέρει τους τηλεθεατές στην καρδιά της επικαιρότητας, παρουσιάζοντας κάθε σημαντική είδηση τη στιγμή που εξελίσσεται και δίνοντας στην ενημέρωση έναν άμεσο και ζωντανό χαρακτήρα.