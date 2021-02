Εκπαιδευτική τηλεόραση: Το Πρόγραμμα Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης 15-17/12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Δείτε το πρόγραμμα της εκπαιδυετικής τηλεόρασης για τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 15-17 Φεβρουαρίου 2021.

Η εκπαιδευτική τηλεόραση του υπουργείου Παιδείας, που απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταδίδεται από την ΕΡΤ2, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής. Παράλληλα, τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, στην κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΑ /«Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Στο γνώριμο περιβάλλον μιας σχολικής αίθουσας, οι εκπαιδευτικοί στέκονται μπροστά στην κάμερα, για να παραδώσουν στις μαθήτριες και στους μαθητές του Δημοτικού τηλεμαθήματα, κρατώντας τα παιδιά σε μαθησιακή εγρήγορση μέχρι να ανοίξουν ξανά τα σχολεία.

Εκπαιδευτική τηλεόραση – Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2/2021

10:00 Μαθηματικά Α’-Γ’: Γεωμετρικά σχήματα και γεωμετρικά στερεά (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Καρατζογιάννη)

10:20 Γλώσσα Γ’: Παρόν – Παρελθόν (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα)

10:46 Διαθεματικό Γ’-Δ’: Η ελιά (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου)

11:10 Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’: Το σώμα μας (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου)

11:30 Φυσικά Ε’: Ηλεκτρισμός/Αγωγοί-Μονωτές (Εκπαιδευτικός: Ράνια Γκικοπούλου)

11:50 Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’: Κλάσματα: Πρόσθεση και Αφαίρεση (Εκπαιδευτικός: Γεώργιος Ανδρίκος)

ΤΡΙΤΗ 16/2/2021

10:00 Μαθηματικά Α’: Οι αριθμοί μέχρι το 50, Δεκάδες & Μονάδες, Πρόσθεση (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κότσαρη)

10:20 Γλώσσα Α’: Επανάληψη: Γραφή κι ανάγνωση (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κότσαρη)

10:41 Μαθηματικά Γ’: Πώς λύνω προβλήματα (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα)

11:07 Αγγλικά Γ’-Δ’: From me to you! (Εκπαιδευτικός: Αγάπη Δενδάκη)

11:21 Ιστορία Δ’: Η μάχη των Θερμοπυλών (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ποταμιάς)

11:41 Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’: Κλάσματα – Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση (Εκπαιδευτικός Γεώργιος Ανδρίκος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2/2021

10:00 Μαθηματικά Γ’: Δεκαδικοί αριθμοί (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα)

10:27 Γλώσσα Γ’-Δ’: Πάθη Φωνηέντων (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Καρατζογιάννη)

10:45 Ιστορία Δ’: Η Nαυμαχία της Σαλαμίνας (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ποταμιάς)

11:10 Γεωγραφία Ε’-ΣΤ’: Καιρός και κλίμα (Εκπαιδευτικός: Στάθης Διακουμάκος)

11:35 Μαθηματικά Γ’: Εξισώσεις 1: Πρόσθεση-Αφαίρεση (Εκπαιδευτικός: Μαρία Δημακοπούλου).