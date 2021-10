Η Ελευθερία Ρήγου για την συνεργασία της με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Στην On Time και στην Σίσσυ Μενεγάτου μίλησε η Ελευθερία Ρήγου για το #Me Too αλλά κι αν γνώριζε ορισμένα πράγματα για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Τον τελευταίο καιρό είδαμε ένα απόστημα που έσπασε στον θεατρικό χώρο με καταγγελίες συναδέλφων σου για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Θεωρώ πολύ θετικό πλέον ότι επικοινωνούμε αυτά τα θέματα με τις καταγγελίες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Είναι χρέος μας να απομονώσουμε αυτά τα άτομα και να υπερασπιστούμε τα θύματα. Όμως αυτά δεν συμβαίνουν μόνο μέσα στο θέατρο. Δυστυχώς συμβαίνουν παντού. Ελπίζω όλη αυτή η εξωστρέφεια να μας βγει σε καλό και να δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για καλύτερες συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον

Είχες συνεργαστεί στην τηλεοπτική σειρά C’ est la vie με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πώς ένιωσες όταν τον είδες να κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας συναδέλφων σου και πλέον βρίσκεται στην φυλακή για να τον κρίνει η Δικαιοσύνη; Περίμενες κάτι τέτοιο;

Αν και όλο κάτι ψιθυριζόταν στον χώρο μας, κάτι τέτοιο δεν το χωράει ο νους. Ένιωσα αποστροφή. Είπα: “Είναι πολύ κρίμα και ντροπή. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα;

Να φύγουν, να μην ξαναπατήσουν ποτέ στον χώρα μας”.

Κι ούτε πουθενά, γιατί δυστυχώς υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Για μένα ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν –και στη συνείδηση του κόσμου νομίζω- σαν ένα λούτρινο αρκουδάκι, χαριτωμένο, που μας έκανε να γελάμε, και ξαφνικά έβγαλε δόντια κι έγινε γκρέμλιν. Είναι ανατριχιαστικό.