Ετεοκλής Παύλου: Η Μαρία Κοζάκου κάνει μια πολύ ρηχή τοποθέτηση μιλώντας για νούμερα τηλεθέασης

Τις τοποθετήσεις για την Eurovision 2026 από τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου με την παρέα του Breakfast@Star, το πρωινό της Τρίτης (19-05-2026), στο πρόγραμμα του STAR.

“Μου κάνει αίσθηση γιατί κάνω μια διαπίστωση. Βλέπω δυο ανθρώπους να τοποθετούνται όσον αφορά τον Ακύλα και το αν έπρεπε να απολογηθεί και πως έπρεπε να φερθεί. Βλέπω τον Γιώργο Καπουτζίδη ο οποίος εστιάζει και είναι σαν να απευθύνεται στον Ακύλα, δηλαδή και ο Ακύλας να ‘ταν μπροστά του θα μιλούσε με αυτόν τον τρόπο” δήλωσε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

“Υπογράμμισε πόσα έχει καταφέρει, τι έχει κάνει, ότι αξίζει τον θαυμασμό με όσα κατάφερε αυτή τη στιγμή”.

“Οπότε βλέπω από τον Γιώργο Καπουτζίδη μιας τοποθέτηση με βάθος και από την άλλη βλέπω την Μαρία Κοζάκου που κάνει μια πολύ ρηχή τοποθέτηση μιλώντας για νούμερα τηλεθέασης.

Σαν να λέει… ευχαριστούμε πολύ Ακύλα που μας έφερες υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή διαπιστώνω δυο διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτούς τους δυο ανθρώπους” συμπλήρωσε ο Ετεοκλής Παύλου στον αέρα του STAR.