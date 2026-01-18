Eurovision 2026: Ακούστε τα 14 υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού

Eurovision 2026 και η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιλέξει τη συμμετοχή της για τον μουσικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί την άνοιξη στην Αυστρία. Συνολικά 28 συμμετοχές, σε δύο ημιτελικούς, με τον τελικό νικητή να επιλέγεται από το κοινό και δύο επιτροπές.

Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάστηκαν από την ΕΡΤ, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026. Μετά από κλήρωση, οι 28 υποψήφιοι χωρίστηκαν σε δύο ημιτελικούς. Από κάθε Ημιτελικό, επτά τραγούδια με την ψήφο αποκλειστικά του κοινού, θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό, όπου 14 τραγούδια θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδόθηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολούθησαν ένα 24ωρο μετά, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Α’ Ημιτελικός του ελληνικού τελικού θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).