Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 υποψήφια τραγούδια του πρώτου ελληνικού ημιτελικού

Eurovision 2026 και η Ελλάδα μετράει αντίστροφα για τον εθνικό τελικό. Συνολικά 28 συμμετοχές, σε δύο ημιτελικούς, με τον τελικό νικητή να επιλέγεται από το κοινό. Τα στοιχήματα έχουν ήδη ξεκινήσει και το ενδιαφέρον είναι έντονο για τον μουσικό διαγωνισμό, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει σαρωτικά ποσοστά τηλεθέασης. Φέτος το μεγάλο ραντεβού είναι προγραμματισμένο στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας, τον προσεχή Μάιο.

Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάζονται από την ΕΡΤ, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδόθηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολουθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Α’ Ημιτελικός του ελληνικού τελικού θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», THE Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Ακύλας

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», STEFI

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», STYLIANOS

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Στον Β’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers