Media

Eurovision 2026 – Φωκάς Ευαγγελινός: Αυτό που θα παρουσιάσουμε με τον Akyla δεν το έχω ξανακάνει

«Στη σκηνή θα είναι η Παρθένα Χοροζίδου», επιβεβαίωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός, μιλώντας στο TLIFE
Φωκάς Ευαγγελινός και Akylas
Ο Φωκάς Ευαγγελινός και ο Akylas / Φωτογραφία Πέτρος Νικολαρέας

Αέρας Eurovision «φύσηξε» στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ την Τρίτη (21.04.20267) στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Akylas για τη συμμετοχή του στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη τον Μάιο.

Η κάμερα του TLIFE και ο Χρήστος Κούτρας συνομίλησαν με τον Akyla και στη συνέχεια με τον Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος αποκάλυψε τις προετοιμασίες, αλλά και τη γνωστή ηθοποιό που θα ανέβει πάνω στη σκηνή της Eurovision.

«Με τον Akyla έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά μαζί με όλη την ομάδα. Πιστεύω αυτό που θα παρουσιάσουμε στη σκηνή, όσο μας αρέσει εμάς και το απολαμβάνουμε εμείς στην πρόβα, εύχομαι πάρα πολύ αυτό να αρέσει και στον κόσμο.

Είναι κάτι διαφορετικό, δεν το έχω ξανακάνει, είναι πολύ πρωτότυπο και με τη συμμετοχή των ηθοποιών τα πράγματα θα γίνουν όπως τα έχουμε φανταστεί», είπε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

«Στη σκηνή θα είναι η Παρθένα Χοροζίδου», επιβεβαίωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
149
134
131
100
Δήμητρα Αλεξανδράκη
Newsit logo
Newsit logo