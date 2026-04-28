Εurovision 2026: O Akylas ανέβηκε στα στοιχήματα – Η Ελλάδα βρίσκεται 4η θέση και η Αυστραλία στην 5η

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη φετινή Eurovision και οι προετοιμασίες των υποψηφίων βρίσκονται στην κορύφωσή τους. Ο Akylas προετοιμάζεται για να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή του διαγωνισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Μάλιστα, τα στοιχήματα δείχνουν σε υψηλότερη θέση τον νεαρό καλλιτέχνη από αυτή που κατείχε πριν από δύο εβδομάδες.

Ο Akylas την Τετάρτη (15.04.2026) στα προγνωστικά είχε προσγειωθεί στην 5η θέση, όμως τις τελευταίες ώρες η δημοφιλία του και το εκρηκτικό «Ferto» κατάφεραν να ανέβουν μία θέση πιο ψηλά στην κορυφή. Πλέον την Τρίτη (28.04.2026) η Ελλάδα είναι στην 4η θέση με ποσοστό νίκης 10%.

Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» και πιθανότητα νίκης 31%, ενώ στη 2η θέση των προγνωστικών ανέβηκε η Δανία με 11% πιθανότητα νίκης.

Στην 3η έπεσε η Γαλλία με 10% πιθανότητα και ακολουθεί η Ελλάδα, που είναι στην 4η θέση. Η Αυστραλία βρίσκεται στην 5η θέση, μετά την άνοδο του Akyla.

Στην 6η θέση παραμένει το Ισραήλ, στην 7η η Σουηδία, στην 8η η Ρουμανία, στην 9η ανέβηκε η Ιταλία και στη 10η έπεσε η Ουκρανία, ενώ η Κύπρος παραμένει στην 11η θέση.

Τα τραγούδια της «χρυσής» πεντάδας

Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Monroe – Regarde

Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Akylas – Ferto

Delta Goodrem – Eclipse

Σημειώνεται ότι ο Akylas θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα γίνει στις 12 Μαΐου στη Βιέννη και θα βγει στη σκηνή 4ος.

Στον ίδιο ημιτελικό θα συμμετάσχει και η Κύπρος με την Antigoni Buxton, η οποία θα εμφανιστεί 8η. Ο Β’ Ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.