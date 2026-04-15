Eurovision 2026: Ο Akylas «προσγειώθηκε» στην 5η θέση στα προγνωστικά – Ποιες χώρες είναι στην κορυφή

Όσο πλησιάζουμε στην ώρα της διεξαγωγής της Eurovision η αγωνία των καλλιτεχνών μεγαλώνει και οι προετοιμασίες βρίσκονται στην κορύφωσή τους, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα τη μεγάλη βραδιά του τελικού. Ο Akylas εδώ και καιρό προετοιμάζεται για να «σαρώσει» τη σκηνή, ωστόσο τα προγνωστικά έναν μήνα πριν τον διαγωνισμό, τον «προσγειώνουν» στην 5η θέση των στοιχημάτων.

Ο Akylas, ο οποίος μετά τη νίκη του στο «Sing for Greece» θεωρήθηκε ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη Eurovision, αρχικά φλέρταρε με την πρώτη θέση στα στοιχήματα, δίνοντας τραγουδιστική μάχη με τη Φινλανδία, που παραμένει στην πρώτη θέση με το τραγούδι «Liekinheitin», έχοντας πιθανότητα νίκης 30%.

Έπειτα, ο Akylas βρέθηκε στην τρίτη και την τέταρτη θέση και πλέον την Τετάρτη (15.04.2026), δηλαδή έναν μήνα πριν από τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της Eurovision, είναι στην πέμπτη θέση των στοιχημάτων.

Στη δεύτερη θέση των προγνωστικών βρίσκεται η Γαλλία, στην τρίτη η Δανία και στην τέταρτη η Αυστραλία. Ακολουθεί η Ελλάδα, καθώς ο Akylas συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%, παρουσιάζοντας πτωτική πορεία.

Στην έκτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ, στην έβδομη η Σουηδία, στην όγδοη η Ρουμανία, στην ένατη η Ουκρανία και στη δέκατη η Ιταλία, ενώ η Κύπρος είναι ενδέκατη αυτή τη στιγμή στην κατάταξη των στοιχημάτων.

Τα τραγούδια της «χρυσής» πεντάδας

Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Monroe – Regarde

Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Delta Goodrem – Eclipse

Akylas – Ferto

Σημειώνεται ότι ο Akylas θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα γίνει στις 12 Μαΐου στη Βιέννη και θα βγει στη σκηνή 4ος. Στον ίδιο ημιτελικό θα συμμετάσχει και η Κύπρος με την Antigoni Buxton, η οποία θα εμφανιστεί 8η. Ο Β’ Ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.