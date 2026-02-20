Media

Eurovision 2026: Ο Akylas φλερτάρει με την πρώτη θέση στα στοιχήματα – Μάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία

Στα προγνωστικά η χώρας μας είναι στη δεύτερη θέση με 11%
Akylas
O Akylas / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Από τη στιγμή που ο Akylas σάρωσε στον ελληνικό τελικό και πήρε τη νίκη για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision της Βιέννης η Ελλάδα έχει εκτοξευτεί στα στοιχήματα του διαγωνισμού. 

Με βάση το πώς έχουν διαμορφωθεί τα στοιχήματα, στην 1η θέση για τη νίκη στη Eurovision βρίσκεται η Φινλανδία, ενώ η Ελλάδα με τον Akyla βρίσκεται στη 2η θέση. 

Το φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision είναι το δίδυμο Linda Lampenius και Pete Parkkonen, που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό της χώρας τους με το τραγούδι «Liekinheitin», στις 28 Φεβρουαρίου. 

Στα προγνωστικά η Φινλανδία έχει 13% πιθανότητες να κερδίσει, η Ελλάδα 11%, το Ισραήλ 8%, η Σουηδία 8%, η Ιταλία 6%, η Δανία 6%, η Βουλγαρία 4%, η Γαλλία 4% και η Ουκρανία 4%. Στη 10η θέση των στοιχημάτων είναι η Κύπρος με 3%. 

Eurovision 2026
Οι πρόσφατες κατατάξεις σύμφωνα με τα στοιχήματα

Σημειώνεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου στα στοιχήματα στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ με ποσοστό νίκης 11%, που φέτος θα εκπροσωπήσει ο Noam Bettan, ακολουθούσε η Φινλανδία με 9% και η Ελλάδα και η Σουηδία με 8%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
177
135
110
80
Media: Περισσότερα άρθρα
Survivor: Απόψε ένας από τους υποψήφιους βλέπει την πόρτα της εξόδου από το ριάλιτι επιβίωσης
Κέλλυ Μποφίλιου, Αλέξανδρος Κούρτοβικ, Ιωάννης Ρέβης, Χρυσοβαλάντης Πάκος, Βασιλική Μουντή, Δήμητρα Λιάγγα και Φανή Παντελάκη περιμένουν να μάθουν ποιους στήριξε το τηλεοπτικό κοινό
Γιώργος Λιανός
Newsit logo
Newsit logo