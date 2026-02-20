Eurovision 2026: Ο Akylas φλερτάρει με την πρώτη θέση στα στοιχήματα – Μάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία

Από τη στιγμή που ο Akylas σάρωσε στον ελληνικό τελικό και πήρε τη νίκη για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision της Βιέννης η Ελλάδα έχει εκτοξευτεί στα στοιχήματα του διαγωνισμού.

Με βάση το πώς έχουν διαμορφωθεί τα στοιχήματα, στην 1η θέση για τη νίκη στη Eurovision βρίσκεται η Φινλανδία, ενώ η Ελλάδα με τον Akyla βρίσκεται στη 2η θέση.

Το φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision είναι το δίδυμο Linda Lampenius και Pete Parkkonen, που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό της χώρας τους με το τραγούδι «Liekinheitin», στις 28 Φεβρουαρίου.

Στα προγνωστικά η Φινλανδία έχει 13% πιθανότητες να κερδίσει, η Ελλάδα 11%, το Ισραήλ 8%, η Σουηδία 8%, η Ιταλία 6%, η Δανία 6%, η Βουλγαρία 4%, η Γαλλία 4% και η Ουκρανία 4%. Στη 10η θέση των στοιχημάτων είναι η Κύπρος με 3%.

Ακολουθεί η πρώτη 20αδα των προγνωστικών για τη νίκη στη Eurovision:

Σημειώνεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου στα στοιχήματα στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ με ποσοστό νίκης 11%, που φέτος θα εκπροσωπήσει ο Noam Bettan, ακολουθούσε η Φινλανδία με 9% και η Ελλάδα και η Σουηδία με 8%.