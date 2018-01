Game of Thrones: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν!

Βραδινά γυρίσματα έγιναν χθες, Παρασκευή, στο Moneyglass, που αφορούσαν το κάστρο του Winterfell.

Εδώ και καιρό είχαν πολλές προσθήκες στο σκηνικό, μπήκαν νέοι πύργοι, νέες τεράστιες κατασκευές και προστέθηκε πολύ τεχνητό χιόνι.

Στις φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Game of Thrones, βλέπουμε το Winterfell το βράδυ, αρκετές φωτιές και καπνούς μέσα και έξω από το κάστρο. Μέρος του σκηνικού φαίνεται να καίγεται.

Big night of filming for #GOT8 tonight 26/1 at the Winterfell Set Moneyglass N.Ireland 200+ extras in a big battle scene. This was awesome to see tonight. @WatchersOTWall @WiCnet @GofTNews @GameOfThronesF_ #WinterIsComing #GOT #GameofThrones8 #Ireland pic.twitter.com/UqbUNP0Ira

— Oakleaf Photography (@jct_c) January 26, 2018