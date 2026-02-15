Γιατί ρε πατέρα – επόμενο επεισόδιο: Ένα καλά κρυμμένο μυστικό του Τσατσάνη αποκαλύπτεται και σοκάρει τους πάντες

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Στο σημείο της ανταλλαγής, μετά από διάφορα ευτράπελα, ο σταυρός καταλήγει κάπου που δεν μπορεί να τον φτάσει κανείς. Ο Ζαμαγιάς, μετά από αυτήν την εξέλιξη, αποφασίζει να το σκάσει και αφήνει τους ήρωες δεμένους στην αποθήκη. Υπό «κράτηση» παραμένουν και ο Δάκης με την Μάγδα στο σπίτι της Αντιγόνης. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο νέο επεισόδιο του Γιατί ρε πατέρα, που παίζει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

Όσα θα δούμε στο 15ο επεισόδιο: Στο σημείο της ανταλλαγής, μετά από διάφορα ευτράπελα, ο σταυρός καταλήγει κάπου που δεν μπορεί να τον φτάσει κανείς. Ο Ζαμαγιάς, μετά από αυτήν την εξέλιξη, αποφασίζει να το σκάσει και αφήνει τους ήρωες δεμένους στην αποθήκη. Όμως, δεν θα μείνουν για πολύ μόνοι τους, αφού η σωτηρία τους έρχεται… από εκεί που δεν το περιμένουν! Παράλληλα «υπό κράτηση» βρίσκονται και ο Δάκης με την Μάγδα στο σπίτι της Αντιγόνης. Όμως, ένα καλά κρυμμένο συγκλονιστικό μυστικό του Τσατσάνη αποκαλύπτεται και σοκάρει τους πάντες!

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.