Γιατί ρε πατέρα – επόμενο επεισόδιο: Η καταγγελία ενός άνδρα στην αστυνομία θα βάλει τους ήρωες σε νέους μπελάδες

Γεμάτο ανατροπές έρχεται το νέο επεισόδιο του Γιατί ρε πατέρα που θα παίξει μέσω του ΑΝΤ1, στις 22:30, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

16ο επεισόδιο: Η είδηση της αρρώστιας του Τσατσάνη, αλλά και η αποκάλυψη του Φώντα ότι ήταν ενήμερος για την κατάσταση της υγείας του, δημιουργεί νέες εντάσεις στους ήρωες. Η ατμόσφαιρα ανάμεσα σε Διαμάντω και Μαλεφιτσάκη είναι ηλεκτρισμένη, ενώ ο Νίκος με την Μάγδα έρχονται υπερβολικά… κοντά! Ο Μιχαήλος ανακοινώνει στ’ αδέρφια ότι θα φύγει στο εξωτερικό, όμως μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής θα αλλάξει τα σχέδιά του. Παράλληλα, η καταγγελία ενός άνδρα στην αστυνομία θα βάλει τους ήρωες σε νέους μπελάδες, ενώ αποκαλύπτεται ποιος έχει τα λεφτά!

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.