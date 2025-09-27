Γιατί ρε πατέρα – επόμενο επεισόδιο: Ο Μιχαήλος μαθαίνει ότι πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης συνάντησε τον Νίκο

Ξεκαρδιστικές ανατροπές έρχονται στο νέο επεισόδιο της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, με τίτλο «Γιατί ρε πατέρα;» που αναμένεται να προβληθεί τη Δευτέρα στις 22:30 και μεταδίδεται κάθε Δευτέρα.

Όπως θα δούμε, ο Μιχαήλος μαθαίνει ότι μία μέρα πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης συνάντησε τον Νίκο στη συνέχεια του «Γιατί ρε πατέρα;» που έχει ξεκινήσει φέτος στον ΑΝΤ1 με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ρε πατέρα; – Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 2ο: Τα τρία αδέρφια έχουν προθεσμία 24 ωρών να παραδώσουν στον Μιχαήλο τα χρήματα και ανάμεσά τους εισβάλλει η καχυποψία για το ποιος μπορεί να τα πήρε. Ο Μιχαήλος, παράλληλα, μαθαίνει από τη Μάγδα ότι μία μέρα πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης, πήγε όντως σε μία καφετέρια με δύο βαλίτσες και εκεί συνάντησε τον Νίκο. Όμως, στη μοιραία καφετέρια αποκαλύπτεται, τελικά, πως δεν πήγε μόνο ο Νίκος αλλά και η Βιβή και ο Φώντας! Ο Μιχαήλος, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια, πηγαίνει και τα τρία αδέρφια στην καφετέρια, προκειμένου να τ’ αναγνωρίσει η σερβιτόρα και να θυμηθεί ποιος από τους τρεις έχει τη βαλίτσα με τα λεφτά. Όμως, το σχέδιό του ανατρέπεται από ένα αναπάντεχο συμβάν…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.