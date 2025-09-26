Γιατί ρε πατέρα – επόμενο επεισόδιο: Ο Μιχαήλος πιέζει για να μάθει ποιο από τα αδέλφια έχει τη βαλίτσα με τα λεφτά

Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου «Γιατί ρε Πατέρα» επιστρέφει ξανά τη Δευτέρα το βράδυ στον ΑΝΤ1 (29.09.2025) για να μοιράσει γέλιο στους τηλεθεατές.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε Πατέρα» θα δούμε την καχυποψία που δημιουργείται ανάμεσα στα 3 αδέλφια για το ποιος έχει τα λεφτά που πρέπει να παραδώσουν στον Μιχαήλο.

Γιατί ρε Πατέρα: Τι θα δούμε το βράδυ της Δευτέρας 29.09.2025

Τα τρία αδέρφια έχουν προθεσμία 24 ωρών να παραδώσουν στον Μιχαήλο τα χρήματα και ανάμεσά τους εισβάλλει η καχυποψία για το ποιος μπορεί να τα πήρε. Ο Μιχαήλος, παράλληλα, μαθαίνει από τη Μάγδα ότι μία μέρα πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης, πήγε όντως σε μία καφετέρια με δύο βαλίτσες και εκεί συνάντησε τον Νίκο.

Όμως, στη μοιραία καφετέρια αποκαλύπτεται, τελικά, πως δεν πήγε μόνο ο Νίκος αλλά και η Βιβή και ο Φώντας! Ο Μιχαήλος, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια, πηγαίνει και τα τρία αδέρφια στην καφετέρια, προκειμένου να τ’ αναγνωρίσει η σερβιτόρα και να θυμηθεί ποιος από τους τρεις έχει τη βαλίτσα με τα λεφτά. Όμως, το σχέδιό του ανατρέπεται από ένα αναπάντεχο συμβάν.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.