Γιατί ρε πατέρα: Οι πρωταγωνιστές της σειράς του ΑΝΤ1 αποκαλύπτουν τι θα έκαναν με 3.000.000 ευρώ

Μία απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου με τίτλο «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και οι πρωταγωνιστές του σίριαλ αποκαλύπτουν τι θα έκαναν με 3.000.000 ευρώ, καθώς αυτό είναι το υπέρογκο ποσό της λείας από μία ληστεία που απασχολεί τους ήρωες.

Ο Λευτέρης Τσατσάνης και ο Μιχαήλος κρύβονται πίσω από μία μεγάλη ληστεία με λεία 3.000.000 ευρώ, αλλά ο πρώτος πεθαίνει και τα παιδιά του κατηγορούνται ότι κάποιο από αυτά έχει τα χρήματα. Έτσι ξεκινά η ιστορία στο «Γιατί ρε πατέρα;», στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη.

Ο σταθμός δημοσίευσε ένα ανατρεπτικό βίντεο, στο οποίοι οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 αποκαλύπτουν τα «πλούσια» σχέδιά τους.

Υπόθεση

Όταν ο Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, τρεις άγνωστοι μεταξύ τους νέοι, ένας έμπορος αυτοκινήτων, ένας φιλόλογος και μία σερβιτόρα, συναντιούνται στην κηδεία του. Εκεί συνειδητοποιούν πως κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι, μιας και είναι… αδέρφια! Είναι και οι τρεις τους παιδιά του…Τσατσάνη.

Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια μαθαίνουν πως κληρονομούν ένα κομμωτήριο και μαζί μ’ αυτό ένα… μεγάλο μυστικό. Τότε είναι που εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνεργάτης του Τσατσάνη, για να τους αποκαλύψει ότι ο πατέρας τους κι εκείνος, κρύβονται πίσω από μία μεγάλη ληστεία με λεία τριών εκατομμυρίων ευρώ. Κι ενώ ο Τσατσάνης τού είχε υποσχεθεί να μοιραστούν τα χρήματα, τελικά τα έδωσε σ’ ένα από τα τρία του παιδιά. Ο Μιχαήλος ζητάει απειλητικά το μερίδιό του. Τα αδέρφια ορκίζονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα.

Κάποιος όμως λέει ψέματα… Ποιος πήρε τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

Το κυνηγητό για τα χρήματα ξεκινά και η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου έρχεται για να μας χαρίσει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.