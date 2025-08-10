Γιατί ρε πατέρα: Τα πρώτα πλάνα από τη νέα κωμωδία του ΑΝΤ1, που πρωταγωνιστεί ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης

Μία ολοκαίνουργια κωμική σειρά έχει στα σκαριά ο ΑΝΤ1 με τίτλο «Γιατί ρε πατέρα;», με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και το εν λόγω τηλεοπτικό εγχείρημα υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και τρία εκατομμύρια ευρώ αποτελούν τον βασικό κορμό της σειράς που θα δούμε από τον προσεχή Σεπτέμβριο στη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, αφήνει πίσω του…το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με τρία εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη;

Τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη, από τρεις διαφορετικούς γάμους, μία πρώην κουνιάδα, μία πρώην σύζυγος, μία νυν ερωμένη, ένας μανικιουρίστας και φυσικά το δεξί χέρι και συνεργάτης του στις βρωμοδουλειές του.

Ο συνεργάτης του Τσατσάνη θέλει πίσω τα λεφτά. Τα τρία αδέρφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή, ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος πήρε τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

Το κυνηγητό για τα χρήματα ξεκινά και η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου έρχεται για να μας χαρίσει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.