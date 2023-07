«Δεν έχω καμία πρόταση για πρωινή εκπομπή», είπε ο Γιώργος Λιανός.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Yes» και τη Σοφία Μανουσακίδου έκανε δηλώσεις ο Γιώργος Λιανός. Ο τραγουδιστής και παρουσιαστής μίλησε, όπως ήταν φυσικό, για το Survivor, ενώ τόνισε πως δεν έχει κάποια πρόταση για πρωινή εκπομπή.

«Όταν μου ανακοίνωσαν ότι θα γίνει All Star με έπιασε πονοκέφαλος. Φέτος ήταν δύσκολα στο Survivor γιατί οι παίκτες είναι έμπειροι. Λυσσάξατε όλοι φέτος να μαθαίνετε spoiler και είναι κρίμα γιατί κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους.

Η παραγωγή δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, έχει καταλάβει από πού είναι τα spoiler, αλλά δείχνει μια ανοχή», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Ο Γιώργος Λιανός ανέφερε στη συνέχεια: «Σήμερα στον ημιτελικό του Survivor θα μάθουμε την τελική δυάδα και αύριο θα δούμε στον μεγάλο τελικό ποιος θα είναι ο νικητής. Εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιανός είπε: «Δεν έχω καμία πρόταση για πρωινή εκπομπή. Δεν θα είμαι στο πλευρό της Φαίης Σκορδά. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση για το “1 am celebrity, get me out of here”».