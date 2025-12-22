Γιώργος Μαζωνάκης: Τα «καρφιά» που έριξε στο «The Voice» – «Η πολλή υπομονή δηλώνει ηττοπάθεια»

Γεμάτο υπονοούμενα το χθεσινοβραδινό «The Voice» (21.12.2025). Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν άφησε τίποτα ασχολίαστο, χωρίς όμως να προδίδει πως μιλά για τα όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες, από τη στιγμή που κατέθεσε την πολύκροτη μήνυση ο πρώην συνάδελφός του, Στέφανος Παπαδόπουλος.
Οι σπόντες ξεκίνησαν όταν στο πλατό του «The Voice» εμφανίστηκε η Έλενα Παπαρίζου η οποία επέστρεψε δυναμικά μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της. «Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος», είπε η τραγουδίστρια με τον Γιώργο Μαζωνάκη να απαντά: «Δύσκολη αυτή η περίοδος; Καθόλου».
Τα «καρφιά» δεν τελείωσαν εκεί. Όταν η διαγωνιζόμενη από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη ερμήνευσε το κομμάτι «Το Σύστημα» του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε «πάσα» και σχολίασε:
«Κύριε συνάδελφε, μέρος του συστήματος δεν είναι η τηλεόραση και οι εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους;»
Στο τέλος ο Γιώργος Μαζωνάκης συμβούλευσε κοινό, διαγωνιζόμενους και κριτές πως η πολλή υπομονή δηλώνει ηττοπάθεια.