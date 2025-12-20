Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στο «The Voice of Greece» μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε απόψε, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στο «The Voice of Greece» μετά την περιπέτεια της υγείας της και μπορούμε πλέον να την απολαύσουμε κανονικά από τις οθόνες μας.

Η πετυχημένη τραγουδίστρια, Έλενα Παπαρίζου, μπήκε εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 2025, αφού μετά την πρόβα του «The Voice of Greece» αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και δεν είχε μπορέσει να συμμετάσχει στα γυρίσματα του διαγωνισμού τραγουδιού.

«Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της», ανέφερε η ανακοίνωση της Minos EMI.

Τη θέση της στο The Voice είχε πάρει ο Κωστής Μαραβέγιας με την Έλενα Παπαρίζου να στέλνει μήνυμα μέσα από τα social media.

«Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται», έγραψε η Έλενα Παπαρίζου.

Μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Έλενα Παπαρίζου απόψε επιστρέφει στη θέση της στο The Voice.