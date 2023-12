H πολυαναμενόμενη, νέα σειρά, από την Disney Branded Television και την 20th Television, είναι τώρα διαθέσιμη με τα πρώτα 2 επεισόδια στο Disney+.

Η νέα, επική, πρωτότυπη σειρά, «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι», βασισμένη στην ομώνυμη σειρά βιβλίων best-seller του Rick Riordan, είναι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+, με τα δύο πρώτα επεισόδια. Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε εβδομάδα.

Η πρωτότυπη σειρά, «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι», ακολουθεί τη φανταστική ιστορία ενός δωδεκάχρονου ημίθεου, του Percy Jackson, ο οποίος προσπαθεί να συμβιβαστεί με τις θεϊκές δυνάμεις που ανακάλυψε πως κατέχει, όταν ο θεός του ουρανού, ο Δίας, τον κατηγόρησε ότι έκλεψε τον κεραυνό του.

Με τη βοήθεια των φίλων του, Grover και Annabeth, ο Percy ξεκινά ένα περιπετειώδες ταξίδι, για να βρει τον κεραυνό και να αποκαταστήσει την τάξη στον Όλυμπο.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood), καθώς και οι Lin-Manuel Miranda (Hermes), Megan Mullally (Alecto ή αλλιώς Mrs. Dodds), Toby Stephens (Poseidon), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dionysus ή αλλιώς Mr. D), Jay Duplass (Hades), Glynn Turman (Chiron ή αλλιώς Mr. Brunner), Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) και Timothy Omundson (Hephaestus).

Ο εμπνευστής του Percy Jackson, Rick Riordan, συνεργάστηκε στενά με τη δημιουργική ομάδα και τους showrunners, Jon Steinberg και Dan Shotz, για να δημιουργήσουν μια νέα σειρά, που παραμένει πιστή στο όραμά που είχε ο Riordan, για αυτούς τους ηρωικούς χαρακτήρες που εκατομμύρια fans γνωρίζουν και αγαπούν.

Τα δύο πρώτα επεισόδια γράφτηκαν από τους Riordan και Steinberg και σκηνοθετήθηκαν από τον James Bobin. Ο Steinberg και ο Shotz είναι εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τους Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein του Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell του The Gotham Group και D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström και Jet Wilkinson.

Στο Disney+ είναι επίσης διαθέσιμες οι δύο ταινίες, «O Πέρσι Τζάκσον και η Θάλασσα των Τεράτων» και «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι: Η Κλοπή της Αστραπής».

