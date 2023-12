Μπορεί η όπερα να αλλάξει τη μοίρα ενός παιδιού; Σε πρώτη προβολή στο Cinobo, η ταινία του Γιοχάν Μανκά.

Μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή δραμεντί για την εφηβεία, τη ζωή και την τέχνη, γεμάτη από δροσιά, μουσική, χιούμορ και συγκίνηση. Επίσημη συμμετοχή στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του Φεστιβάλ των Καννών 2021.

Ένα 14χρονο αγόρι μεγαλώνει στις εργατικές συνοικίες μια πόλης στη Νότια Γαλλία με τα τέσσερα αδέρφια του και την άρρωστη μητέρα τους. Η αγάπη της τελευταίας για την όπερα, αλλά και η άφιξη μιας σοπράνο που διδάσκει καλοκαιρινά μαθήματα θα αλλάξουν τη ζωή του.

Σημείωμα του σκηνοθέτη Γιοχάν Μανκά

Η Τραβιάτα, τα Αδέρφια μου κι Εγώ είναι μια ελεύθερη απόδοση του θεατρικού έργου Why We Left, My Brothers & I του Χέντι Τιλέτ ντι Κλερμόντ-Τονέρ, το οποίο είχα ανεβάσει και παίξει στη σκηνή όταν ήμουν 17 ετών. Αποτελείται από τέσσερις μονολόγους, που απαγγέλλονταν από τέσσερα αδέρφια.

Ένα από τα θέματά του είναι η συνάντηση ενός χαρακτήρα με την Τέχνη, όταν τίποτα δεν τον προδιέθετε για κάτι τέτοιο. Και τότε ταυτίστηκα με αυτή την ιδέα.

Γράφοντας την ταινία, χρησιμοποίησα πολλές προσωπικές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Όπως τα τέσσερα αδέρφια στο σενάριο, προέρχομαι από εργατικές γειτονιές, και είμαι επίσης μεσογειακής καταγωγής, Ισπανός από τη μητέρα μου, Ιταλός από τον πατέρα μου.

Μου αρέσουν αυτά που αποκαλώ «οικογενειακά απολιθώματα», τα μυστικά και τα μυστήρια μέσα στις οικογένειες. Για παράδειγμα, έμαθα πολύ καθυστερημένα ότι ο παππούς μου έπαιζε κιθάρα. Άλλαξε την ιδέα μου για αυτόν. Το να γνωρίζουμε ότι οι γονείς μας και οι πρόγονοί μας είχαν μια καλλιτεχνική ευαισθησία δεν είναι μικρό πράγμα.

Επηρεάστηκα από το σινεμά που λατρεύω: όπως τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνι, που έδειχναν τα προάστια, με έναν συχνά μεγαλειώδη και θεοποιημένο τρόπο, ενώ το κοινωνικό πλαίσιο ήταν τόσο σκληρό και σκοτεινό.

Στην ταινία μου επίσης, δεν υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, δεν βλέπουμε καθόλου τεχνολογία, κάτι που χρονολογεί αυτόματα μια ταινία. Κανείς δεν επικοινωνεί μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ήθελα να στρέψω όλη την προσοχή του θεατή προς ένα αιώνιο θέμα: τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να μας σώσει.

Συντελεστές:

Σενάριο και Σκηνοθεσία: Γιοχάν Μανκά

Φωτογραφία: Μάρκο Γκρατζιαπλένα

Μοντάζ: Κλεμάνς Ντιάρ

Ήχος: Σεντρίκ Μπερζέ, Ματιέ Μισό, Ολιβιέ Γκιγιόμ

Μουσική: Μακάρ Μαρ-Κααλιφέ

Σκηνικά: Τζόναθαν Ισραέλ

Κοστούμια: Νάντια Ακιμί

Πρωταγωνιστούν: Μαέλ Ρουίν Μπεραντού, Ζουντίτ Χεμλά, Νταλί Μπενσαλά, Σοφιάν Χαμές

Διάρκεια: 108’

Χώρα, Έτος Παραγωγής: Γαλλία, 2021