Η Βίκυ Καγιά και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν αντάλλαξαν ούτε ματιά στο Madwalk

Περπάτησαν στην ίδια σκηνή και δεν συναντήθηκαν ποτέ η Βίκυ Καγιά και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα του Madwalk, στο κέντρο ξιφασκίας στο Ελληνικό με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά. Πρώτη έφτασε η οικοδέσποινα και αφού απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ξεκαθάρισε για πρώτη φορά ότι δεν θα ξαναδεχτεί ερωτήσεις για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου.

«Θέλω να πω κάτι για τελευταία φορά. Στα 28 χρόνια που δουλεύω, είμαι μητέρα 2 παιδιών και 2 εν δυνάμει 4, δεν έχει υπάρξει ένας άνθρωπος να πει ότι έχει δημιουργηθεί μια κόντρα ή ίντριγκα μεταξύ μας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πέρα από ό,τι από την καρδιά μου σας έχω πει. Δεν θα ξαναδεχτώ ερωτήσεις γι’ αυτές τις δύο κυρίες γιατί δεν έχω κάτι να πω, ειλικρινά», είπε η Βίκυ Καγιά.

Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στο χώρο και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αφού θα άνοιγε το σόου της Σήλιας Κριθαριώτη για την haute couture συλλογή. Οι δημοσιογράφοι την ενημέρωσαν μεταξύ άλλων για τις δηλώσεις που είχε κάνει λίγη ώρα πριν η Βίκυ Καγιά κι εκείνη έδωσε την απάντησή της: «Εγώ πάντα έχω έναν καλό λόγο και μια “καλησπέρα” και μια αγκαλιά για όλους. Δεν υπάρχει κάτι από τη μεριά μου. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει πραγματικά και ό,τι ζητάει η καρδούλα του και με ό,τι είναι χαρούμενος».

Πώς όμως δεν συναντήθηκαν τελικά οι δύο κυρίες, αφού περπάτησαν στην πασαρέλα ενώ συμμετείχαν στο σόου της ίδιας σχεδιάστριας η μία ως μοντέλο και η άλλη ως παρουσιάστρια; Όπως γράφει η Σάσα Σταμάτη στην ON Time, οι δυο τους δεν συναντήθηκαν λόγω κορωνοϊού. Προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός, η Βίκυ Καγιά έγραψε μόνη της τα on που είχε και πήγε στο καμαρίνι της, ενώ ακολούθησε η επίδειξη όπου συμμετείχε η Ηλιάνα, η οποία μόλις ολοκλήρωσε την εμφάνισή της αποχώρησε κι ενώ η Βίκυ ετοιμαζόταν στο καμαρίνι της για τα επόμενα on της.