Καύσωνας και άδειες. Καλοκαίρι. Ο Ιούλιος μπαίνει, ο Αύγουστος ακολουθεί. Και μπορεί η καλοκαιρινή ραστώνη να μην μοιάζει με εκείνη των παιδικών μας χρόνων, τότε που τα καλοκαίρια στο σπίτι, όταν ακόμα οι γονείς δούλευαν και η θάλασσα ήταν μόνο για τα απογεύματα, έμοιαζαν ατελείωτα βαρετά.

Η… τωρινή καλοκαιρινή ραστώνη είναι ακόμα εδώ, αλλά τώρα είναι αλλιώς. Είμαστε εμείς αλλιώς. Τα θέλω μας, τα ενδιαφέροντά μας, όλα μας. Πως θα περάσει λοιπόν το καλοκαίρι στην πόλη; Με τον καύσωνα να λιώνει σίδερα και τους φίλους σε άδεια, ώστε ούτε ένα ποτό να μην μπορείς να πας να πιείς;

Κι αν είστε από εκείνους τους… «περίεργους» (not) που δεν την αντέχουν τη ζέστη, που ακούνε καύσωνας και τρέχουν να βρουν aircondition και το καλοκαίρι (πριν τις διακοπές) σημαίνει μπαλκόνι, καρπούζι και δροσιά, τότε η λύση είναι μπροστά στα μάτια σας.

Κυριολεκτικά, όμως, μπροστά στα μάτια σας. Σε αυτό το μεγάλο ορθογώνιο κουτί που έχετε απέναντι από την αγαπημένη σας πολυθρόνα ή την καλύτερη θέση του καναπέ: αυτή που «χτυπάει» το air condition.

Ναι, καιρός να πείτε «αντίο» στη ραστώνη των παιδικών σας χρόνων όταν ο χρόνος δεν περνούσε με τίποτα. Τώρα, αν εν μέσω καύσωνα δεν έχετε καμία διάθεση να βγείτε στην «πυρακτωμένη» πόλη, αν μετράτε αντίστροφα το χρόνο για διακοπές και θέλετε κάπως να σκοτώσετε την ώρα σας, τώρα είναι η ώρα να πατήσετε αυτό το μικροσκοπικό κουμπάκι που ανοίγει την τηλεόραση, να βάλετε COSMOTE TV και να απολαύσετε τις πρεμιέρες που συνεχίζονται και το καλοκαίρι.

Έρχονται στα κανάλια της και οι νέοι κύκλοι των αγαπημένων σας σειρών.

Εσείς; Ακόμη να το πατήσετε;

Πάτησέ το, το τιμημένο

Αν σας άρεσε η πρώτη σεζόν, αν είστε φαν του είδους και είχατε «ρουφήξει» όλους τους κύκλους του Walking Dead, τότε έρχεται η… προσωπική σας 4η Ιουλίου. Είναι η Κυριακή που κάνει πρεμιέρα στο COSMOΤΕ SERIES HD η δεύτερη σεζόν του Creepshow. Είναι η πολύαναμενόμενη δεύτερη σεζόν της σειράς τρόμου, που έχει την υπογραφή του Greg Nicotero (ναι του Walking Dead) και (για τους μη μυημένους) βασίζεται στην ομώνυμη θρυλική ταινία του George Romero από το 1982.

Μια σειρά που υπόσχεται πολλά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως το 2019 ήταν η σειρά τρόμου με την υψηλότερη βαθμολογία στις κριτικές. Η νέα σεζόν συνεχίζει στη γνωστή, δοκιμασμένη μορφή των αυτοτελών επεισοδίων και υπόσχεται ακόμα περισσότερο τρόμο και μάλιστα με νέα… πρόσωπα στην κόλαση!

Spoiler Alert! Στα νέα επεισόδια, μεταξύ άλλων, θα δούμε:

Τους Anna Camp και Adam Pally να πρωταγωνιστούν στο “Shapeshifters Anonymous”, γραμμένο από τον Nicotero, για μια άτυχη ψυχή που απευθύνεται σε support group για… λυκάνθρωπους!

Οι Keith David, Ashley Laurence και Josh McDermitt θα πρωταγωνιστήσουν στο “Pesticide”, στο οποίο ένας εξολοθρευτής εντόμων κάνει μια αμφιλεγόμενη διαπραγματευτική συμφωνία.

Το “Model Kid”, που γράφτηκε από τον συγγραφέα του Creepshow, John Esposito, αφορά έναν 12χρονο φαν μεσαιωνικών τεράτων που στρέφει την δημιουργικότητα του σε χειροποίητα μοντέλα κιτ για να ξεφύγει από την απογοητευτική καθημερινότητα.

Πρεμιέρα στις 4 Ιουλίου στις 22:00 στο COSMOTE SERIES HD και μάλιστα με διπλό επεισόδια. Τα υπόλοιπα πέντε του κύκλου θα προβάλλονται κάθε εβδομάδα στις 22:00. Μετά θα είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.

Για τα μάτια σου μόνο, part 5

Αν οι σειρές τρόμου δεν είναι του στυλ σας ή δεν είστε σε mood βρε αδερφέ, no worries που λένε και στο χωριό. Το καλοκαίρι στην COSMOTE TV σημαίνει ποικιλία. Κι αν είστε από εκείνους που χαλαρώνουν με μια αστυνομική σειρά, που όμως θέλουν να έχει και λίγο δράμα ή καμιά αστεία ατάκα, τότε ο… κωδικός για να ξεκλειδώσετε ώρες ξεγνοιασιάς είναι Private Eyes. Αν είστε κι από εκείνους που μεγάλωσαν με Μπέβερλι Χιλς και συμπαθούσαν τον Μπράντον, εδώ είστε…

Στις 10 Ιουλίου έρχεται στο COSMOTE SERIES HD ο πέμπτος κύκλος της σειράς, με 10 ολόφρεσκα επεισόδια. Κι αν δεν έχετε προλάβει να τελειώσετε κάποιον από τους προηγούμενους, no worries ξανά: είναι όλοι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Jason Priestley και Cindy Sampson επιστρέφουν για να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: να εξερευνούν τα πιο πιθανά και απίθανα μυστήρια κάθε εβδομάδα.

Memory fresh: Ο πρώην επαγγελματίας αθλητής Matt Shade αλλάζει αμετάκλητα τη ζωή του όταν αποφασίζει να συνεργαστεί με την φαινομενικά σκληρή, αλλά στην πραγματικότητα εύθραυστη, ιδιωτική ντετέκτιβ Angie Everett για να σχηματίσει ένα ακατανίκητο δίδυμο και να συνειδητοποιήσει ότι οι εντάσεις και οι διαφορές πάνω στη δουλειά είναι και αυτές που οδηγούν στην επιτυχία. H σειρά έχει προβληθεί σε περισσότερες από 160 χώρες, και έχει σημειώσει ρεκόρ τηλεθέασης σε Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, ενώ αναμένεται να πάρει «πράσινο φως» και για τον 6ο κύκλο.

Ταξίδι στη Νότια Αφρική

Η Reyka είναι η Kim Englebrecht και έρχεται να κάνει τις μέρες και τα βράδια σας, συναρπαστικά!

Η Ρέυκα Γκάμα δεν ξεπέρασε ποτέ την απαγωγή της, όταν ήταν παιδί το 1994. Το τραύμα αυτό, όμως, της έχει χαρίσει τη γνώση για να μπορεί να «σπάσει» εγκληματίες με αποκλίνουσες συμπεριφορές για λογαριασμό της Scotland Yard.

Από το 1994 έχουν περάσει πολλά χρόνια και ως μητέρα πια, η Ρέυκα στην πατρίδα της, στη Νότια Αφρική και στην επαρχία KwaZulu-Natal για να ερευνήσει μια σειρά δολοφονιών που φαίνεται να έχουν γίνει από έναν serial killer.

Με φόντο πανύψηλα χωράφια από ζαχαροκάλαμο, η Ρέυκα χρησιμοποιεί την εμπειρία της αλλά και τα προσωπικά της βιώματα, για να ανακαλύψει έναν αδίστακτο δολοφόνο, ενώ η δυσπιστία των ντόπιων στην αστυνομία είναι μόνο ένα από τα εμπόδια που θα συναντήσει. Μυστικά και ψέματα επαναφέρουν τη Ρέυκα στη δική της συγκλονιστική παιδική εμπειρία ως θύμα απαγωγής και αιχμαλωσίας από τον τοπικό αγρότη Angus Speelman, κατά τη διάρκεια των ιστορικών πρώτων εκλογών μετά το Απαρτχάιντ το 1994.

Η μοίρα τα φέρνει έτσι που η Ρέυκα θα χρειαστεί τη βοήθεια του απαγωγέα της (που σημειωτέον παίζει ο Ιεν Γκλεν, o Τζόρα από το Game of Thrones) για να βρει και να συλλάβει τον κατά συρροή δολοφόνο που αφήνει πίσω του πτώματα γυναικών, διάσπαρτα στις φυτείες.

Η Ρέυκα σας περιμένει για την πρεμιέρα τις στις 22:00 το βράδυ της 26ης Ιουλίου, που αλλού;, στο COSMOTE SERIES HD και κάθε εβδομάδα, την ίδια ώρα. Τα επεισόδια θα προβάλλονται μόλις 24 ώρες μετά την προβολή τους στη Νότια Αφρική.

Αύγουστος…

Δεν είναι φυσικά μόνο ο Ιούλιος που φέρνει συγκινήσεις στα τηλεοπτικά σας βράδια. Και ο Αύγουστος, δεν πάει πίσω… Κι αν είστε φαν του binge watching, τότε στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS βρήκατε το «λιμάνι» της καρδιάς σας. Ρίξτε άγκυρα και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μια από τις μακροβιότερες σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης.

Ναι! Και οι οκτώ κύκλοι του Weeds έρχονται από την 1η Αυγούστου στο COSMOTE TV PLUS, για να απολαύσετε μια από τις σειρές που έσπασαν ταμπού με το θέμα και το χιούμορ τους!

Για τους αμύητους: Μια χήρα, μητέρα δύο αγοριών, που ζει σ’ ένα αμερικάνικο προάστιο, αρχίζει να εμπορεύεται μαριχουάνα προκειμένου να διατηρήσει τον ακριβό τρόπο ζωής που είχε πριν τον πρόσφατο θάνατο του συζύγου της. Γρήγορα θ’ ανακαλύψει πως οι γείτονες της είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο εθισμένοι στα ναρκωτικά (και σε διάφορα άλλα πράγματα) απ’ όσο εκείνη αρχικά νόμιζε.

Fun facts

Οι τίτλοι αρχής στον δεύτερο και το τρίτο κύκλο “ντύνονται” με το τραγούδι Little Boxes της Μαλβίνα Ρέινολντς, αλλά κάθε φορά διασκευασμένο. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που το ερμήνευσαν ήταν και οι: Έλβις Κοστέλο, Ρετζίνα Σπέκτορ, Ράντι Νιούμαν, Ντόνοβαν, Τζόαν Μπαέζ, Μπίλι Μπομπ Θόρντον και το συγκρότημα Λίνκιν Παρκ.

Φημολογείται πως η πρωταγωνίστρια Μαίρη-Λουίζ Πάρκερ και η δημιουργός του, Τζέντζι Κόχαν, σπάνια μιλούσαν μεταξύ τους.

Η Τζέντζι Κόχαν έχει δηλώσει πως το τέλος κάθε κύκλου αντανακλά και την εμμονή της με κάποιον σκηνοθέτη. Για παράδειγμα, το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν με τίτλο Godfather ήταν ένας φόρος τιμής στο γκανγκστερικό έπος του Φράνσις Φορντ Κόπολα, ενώ εκείνο της έκτης σεζόν ήταν αφιερωμένο στον Άλφρεντ Χίτσκοκ, εξ ου και η cameo εμφάνιση της ίδιας της Κόχαν.

Τον Νοέμβριο του 2019 ανακοινώθηκε πως βρίσκεται στα σκαριά ένα spin-off της σειράς, με τίτλο WEEDS 4.20. Οι Μαίρη-Λουίζ Πάρκερ και Ελίζαμπεθ Πέρκινς ξαναπιάνουν τους ρόλους τους για μια νέα ιστορία που εξελίσσεται δέκα χρόνια μετά την αρχική.

Ο Αύγουστος στην COSMOTE TV δεν έχει μόνο όσα προηγήθηκαν (και δεν είναι και λίγα…).

Στις 25 Αυγούστου στο COSMOTE TV PLUS έρχεται η τελευταία σεζόν του Wentworth, της σειράς από την Αυστραλία που ακολουθεί τις κρατούμενες μιας φυλακής καθώς παλεύουν να επιβιώσουν σε ένα σκληρό, μονίμως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γεμάτο εμπόδια και αντιξοότητες. Ο τελευταίος κύκλος θα ολοκληρώσει την ιστορία για όλες τις φυλακισμένες αλλά και το προσωπικό του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Ραντεβού λοιπόν στο COSMOTE TV PLUS, με ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα, αμέσως μετά την πρεμιέρα στην Αυστραλία. Όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς, είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Last but non least: βράδυ 25ης Αυγούστου στις 22:00 έρχεται και η τρίτη σεζόν της Britannia! Μετά το εκρηκτικό φινάλε της δεύτερης σεζόν, με την αιματηρή μάχη ανάμεσα στον ηγέτη των Druids, Veran και τον πολεμοχαρή αδερφό του Harka, ένας νέος, τρομακτικός χαρακτήρας κάνει την εμφάνιση του στο πρόσωπο της Hemple, συζύγου του Στρατηγού Aulus. H Hemple καταφτάνει στην Britannia με άγριες διαθέσεις, μετά την αποτυχημένη απόπειρα αιχμαλωσίας του Cait από τον σύζυγο της και δείχνει διατεθειμένη να μην αφήσει τίποτε όρθιο στο πέρασμα της.

Στις 22:00 της 25ης Αυγούστου έχετε… ραντεβού με την ιστορία στο COSMOTE SERIES HD και μάλιστα με διπλό επεισόδιο, 24 ώρες μετά την Αγγλία! Όλα τα υπόλοιπα επεισόδια του κύκλου θα ανεβαίνουν ταυτόχρονα στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS όπου θα βρίσκονται και οι 2 προηγούμενοι κύκλοι.

Μάθε περισσότερα εδώ