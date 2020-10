Κόβεται το “Τζόκερ”; Ο Νίκος Κοκλώνης δίνει την ξεκάθαρη απάντηση

Σαφή απάντηση δίνει ο Νίκος Κοκλώνης στις φήμες για το τηλεπαιχνίδι του OPEN!

Μέσα από ζωντανή σύνδεση εμφανίστηκε ο Νίκος Κοκλώνης, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται» στον ALPHA. Ο παρουσιαστής του J2US και παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων ρωτήθηκε, μέσα σε όλα, για το τηλεοπτικό μέλλον του τηλεπαιχνιδιού «Joker» με τον Αλέξη Γεωργούλη.

Ειδικότερα, ο Νίκος Κοκλώνης σημείωσε στον αέρα της εκπομπής πως «το Τζόκερ ξεκίνησε με την λογική ότι θα είναι ένα παιχνίδι απογευματινό το οποίο θα δίνει lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN. Αυτό μετά άλλαξε και πήγε μεσημέρι. Από τη Δευτέρα ξαναλλάζουν όλα. Δηλαδή θα πάει στις 2 η μόδα, το Style Me Up, θα ακολουθεί το Τζόκερ και μετά το Booth +».

«Το Τζόκερ θα αλλάξει. Από την Δευτέρα θα έχουμε μπάντα, θα έχουμε τους Άνω Κάτω μαζί μας. Μαζί με τον Αλέξη Γεωργούλη θα είναι και η Σοφία Βογιατζάκη για να είναι το ταίρι του πλέον! Έφτασε η ώρα να γίνει ταίρι με τον Αλέξη» πρόσθεσε, επίσης, ο Νίκος Κοκλώνης για το τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον Αλέξη Γεωργούλη. «Η αλήθεια είναι ότι το φορμάτ έχει κάποιους περιορισμούς. Παρ’ όλα αυτά ότι γίνεται για να αναβαθμίσει το περιεχόμενο και να μπορέσουμε να το ταιριάξουμε με τη συγκεκριμένη ζώνη, που δεν έχει καμία σχέση με την απογευματινή».

«Δεν είναι πολύ νωρίς για να κοβόταν;» απάντησε αυθόρμητα ο Νίκος Κοκλώνης σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου Κώστα Τσουρού. «Δηλαδή ακόμα και να είχε κάποιος την πρόθεση να το κόψουμε, είτε το κανάλι είτε εγώ, θα έπρεπε να του δώσουμε λίγο χρόνο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, δεν πολυπιστεύω στα τηλεπαιχνίδια. Απλά το συγκεκριμένο φορμάτ δεν έχει και πολλά περιθώρια βελτίωσης. Εμείς κάναμε την προσπάθεια μας και νομίζω ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό Τζόκερ».

«Το αποτέλεσμα, τώρα, θα το δούμε μαζί» συμπλήρωσε.