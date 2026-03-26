Λάκης Γαβαλάς: Φτάνει πια με την ενημέρωση, είναι τραγική, οπότε χρειάζεται κάτι διασκεδαστικό, όπως το «My Style Rocks»

Τόσο στη φημολογούμενη τηλεοπτική επιστροφή του ριάλιτι μόδας «My Style Rocks» στον ΣΚΑΪ όσο και στην παρουσίαση του από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Λάκης Γαβαλάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στην κάμερα του «Breakfast@Star», που προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026).

«Είναι ακριβό το My Style Rocks; Μα δεν είμαι πια εκεί, άρα θα είναι φθηνό. Βέβαια, τους έχω απαλλάξει. Πιστεύω ότι πρέπει να βρουν τον τρόπο και οι μεν και οι δεν να κάνουν προγράμματα, να συνεχίζουν» τόνισε, αρχικά, ο σχεδιαστής μόδας.

«Φτάνει πια μ’ αυτή την ενημέρωση. Και συνήθως η ενημέρωση της Ελλάδος είναι, δυστυχώς, τραγική. Είναι κακή, οπότε χρειάζεται μια μπαλάντζα, να βγει κάτι διασκεδαστικό, όπως είναι το My Style Rocks”», πρόσθεσε.

«Το όνομα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου για την παρουσίαση είναι πάρα πολύ καλό. Έχει σταματήσει να θηλάζει οπότε θα μπορεί να είναι ελεύθερη για να μπορέσει να εργαστεί σε μια 10ωρη – 12ωρη δουλειά, τη φορά», πρόσθεσε ο Λάκης Γαβαλάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.