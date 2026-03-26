Media

Λάκης Γαβαλάς: Φτάνει πια με την ενημέρωση, είναι τραγική, οπότε χρειάζεται κάτι διασκεδαστικό, όπως το «My Style Rocks»

«Το όνομα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, για την παρουσίαση, είναι πάρα πολύ καλό», είπε ακόμα
O Λάκης Γαβαλάς / NDP PHOTO

«Είναι ακριβό το “My Style Rocks”; Μα δεν είμαι πια εκεί, άρα θα είναι φθηνό», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς, μεταξύ άλλων. 

Τόσο στη φημολογούμενη τηλεοπτική επιστροφή του ριάλιτι μόδας «My Style Rocks» στον ΣΚΑΪ όσο και στην παρουσίαση του από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Λάκης Γαβαλάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στην κάμερα του «Breakfast@Star», που προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026).

«Είναι ακριβό το My Style Rocks; Μα δεν είμαι πια εκεί, άρα θα είναι φθηνό. Βέβαια, τους έχω απαλλάξει. Πιστεύω ότι πρέπει να βρουν τον τρόπο και οι μεν και οι δεν να κάνουν προγράμματα, να συνεχίζουν» τόνισε, αρχικά, ο σχεδιαστής μόδας.

«Φτάνει πια μ’ αυτή την ενημέρωση. Και συνήθως η ενημέρωση της Ελλάδος είναι, δυστυχώς, τραγική. Είναι κακή, οπότε χρειάζεται μια μπαλάντζα, να βγει κάτι διασκεδαστικό, όπως είναι το My Style Rocks”», πρόσθεσε.

«Το όνομα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου για την παρουσίαση είναι πάρα πολύ καλό. Έχει σταματήσει να θηλάζει οπότε θα μπορεί να είναι ελεύθερη για να μπορέσει να εργαστεί σε μια 10ωρη – 12ωρη δουλειά, τη φορά», πρόσθεσε ο Λάκης Γαβαλάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
156
97
48
46
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo