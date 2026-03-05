Λάκης Λαζόπουλος για Μαρία Καρυστιανού: Δε νιώσαμε καλά που δεν την ακούσαμε στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Ο Λάκης Λαζόπουλος είχε μόνο καλά λόγια να πει για τη Μαρία Καρυστιανού, κατά τη διάρκεια του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης (04-03-2026) στο Mega. Ο δημιουργός και παρουσιαστής ανέφερε πως δεν ένιωσε καλά στη συγκέντρωση για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα στα Τέμπη, όταν διαπίστωσε πως η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, δεν θα έπαιρνε το λόγο στο Σύνταγμα.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανέφερε πως η πρόθεση που έχει εκφράσει ανοιχτά η Μαρία Καρυστιανού για δημιουργία κόμματος, δεν της αφαιρεί το δικαίωμα να μιλάει για την τραγωδία στα Τέμπη. Όπως είπε ο καλλιτέχνης, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», συνέβαλε με αποφασιστικό τρόπο, για να μην ξεχαστεί η εθνική τραγωδία.

«28 Φεβρουαρίου έκλεισαν τρία χρόνια από το μαρτυρικό θάνατο 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Οι περισσότεροι νέοι. Σε μια χώρα που αναγκάζονται να φύγουν οι νέοι, σε μια χώρα που μετατρέπεται σε ένα απέραντο γηροκομείο. Σε αυτά τα τρία χρόνια δεν υπάρχει ένας Έλληνας με το στοιχειώδη νου, τον υποτυπώδη νου, να μην έχει αντιληφθεί τη συγκάλυψη που έχει γίνει» ανέφερε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Οπωσδήποτε οι συγγενείς έχουν και θα έχουν τον πρώτο λόγο. Εμείς όμως θα λέμε τις σκέψεις μας με απόλυτο σεβασμό. Νομίζω ότι δεν νιώσαμε καλά που δεν ακούσαμε τη Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια.

Γιατί ήταν αυτή η οποία κράτησε τη μνήμη μας ζωντανή τουλάχιστον τα τρία αυτά χρόνια. Γιατί το γεγονός ότι θα κάνει κόμμα, δεν της έχει αφαιρέσει το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί της. Και επίσης νομίζω ότι τα εργατικά κινήματα που μιλήσανε, δεν έχει χάσει κάποιος το παιδί του στο τρένο.

Ήταν ό,τι χειρότερο και βαρετό και σε εμένα προσωπικά δεν άρεσε καθόλου. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάνε μόνο και μόνιμα οι συγγενείς των θυμάτων. Μόνο αυτοί. Κι όπως τα παιδιά σε εκείνο το βαγόνι, χωρίς να ξέρουν το ένα το άλλο, βοηθούσαν το ένα το άλλο, έτσι πρέπει να κάνουν και οι γονείς τους, που αυτή τη στιγμή έχουν καθίσει νοητά στις θέσεις των παιδιών τους σε εκείνο το βαγόνι. Τους παρακαλώ να σκέφτονται μόνο τα παιδιά τους» τόνισε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Προ ημερών, ο Λάκης Λαζόπουλος είχε σχολιάσει τη φημολογία περί συνεργασίας της Μαρίας Καρυστιανού με τον Παύλο Ντε Γκρες. «Τι να κάνει δηλαδή; Αυτός δεν ήταν στη λίστα Επστάιν; Δεν νομίζω (σ.σ. να γίνει)» είχε αναφέρει.