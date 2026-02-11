Λάκης Λαζόπουλος για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν Μαρία Καρυστιανού και Παύλος Ντε Γκρες: «Τι να κάνει δηλαδή;»

Ο Λάκης Λαζόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του Mega και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού. Όπως είπε ο καλλιτέχνης, ο Παύλος Ντε Γκρες, δεν πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί μαζί της. Κάτι άλλωστε που είχε ξεκαθαρίσει προ ημερών και το περιβάλλον του 58χρονου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος χαρακτήρισε σωστή την απόφαση που πήρε η Μαρία Καρυστιανού, για την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Η σεναριολογία για τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν συνεχίζεται, χωρίς τίποτα να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Ο Παύλος Ντε Γκρες, ενεπλάκη προ ημερών σε αυτά και το περιβάλλον του θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει «ούτε μία στο εκατομμύριο» να συνεργαστεί μαζί της.

Αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για το νέο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», που θα μεταδοθεί το βράδυ της Τετάρτης (11-02-2026) στο Mega: «Έχω άγχος και πολύ υλικό. Θα δούμε Eurovision, καρναβάλια, AI.

Έχουμε δει μέχρι τώρα 930 βίντεο, που πρέπει να τα δω εγώ για να γίνει μια ιστορία. Πρέπει να προσέχεις όλα όσα κρύβονται πίσω από τις φράσεις που λέγονται. Στο Τσαντίρι θέλω να έρχονται άνθρωποι που αγαπάω και εκτιμάω», είπε αρχικά.

Για τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Η δημιουργία κόμματος είναι σωστή. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να μην θεωρεί πως είναι η πολιτική ιδιοκτησία των πρωθυπουργών και των συγγενών τους. Έφτασε σε ένα σημείο που δεν μπόρεσε με τη συγκάλυψη να αποκαλύψει τίποτα».

Στη συνέχεια, σχολίασε και το ενδεχόμενο συνεργασίας της με τον Παύλο Ντε Γκρες: «Ποιον; Είναι αυτός που… Τι να κάνει δηλαδή; Αυτός δεν ήταν στη λίστα Επστάιν; Δεν νομίζω (σ.σ. να γίνει).»

Αφορμή για τις σχετικές συζητήσεις αποτέλεσαν δηλώσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν φήμες περί ενδεχόμενης κοινής πολιτικής πορείας των Παύλου Ντε Γκρες και Μαρίας Καρυστιανού.