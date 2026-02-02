Μαρία Καρυστιανού και Παύλος Ντε Γκρες: Εκλογική συνεργασία «βλέπει» ο Νίκος Καραχάλιος

Ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε έντονη και… συνεχή αντιπαράθεση με την Μαρία Καρυστιανού -με ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών και αιχμές που έφτασαν μέχρι παραινέσεις…. για επίσκεψη σε ψυχίατρο– υποστηρίζει σε νέα ανάρτησή του ότι ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «να πολιτευτεί σε κάποιο κόμμα».

Όπως αναφέρει ο Νίκος Καραχάλιος, ο Παύλος Ντε Γκρες κάνει τη σχετική αναφορά σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, η οποία αναμένεται να προβληθεί την ερχόμενη Πέμπτη (05.02.2026). «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία (σσ Καρυστιανού);», διερωτάται ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, σε ανάρτησή του στο Χ.

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!

Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου

(θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο

το ενδεχομενο

να “πολιτευτει

με καποιο κομμα”..!

ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ?

Το απολυτο “παντρεμα” το εγκρινει +ο Σουρλας?https://t.co/fPTtozS9kj — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 1, 2026

Παράλληλα, ο Νίκος Καραχάλιος αφήνει αιχμές και για τον δικηγόρο της Μαρίας Καρυστιανού, Στέλιο Σούρλα —ο οποίος, μεταξύ άλλων, έχει στηρίξει δημόσια και τις απόψεις της πελάτισσάς του για το ζήτημα των αμβλώσεων— αναρωτώμενος αν «εγκρίνει το απόλυτο “πάντρεμα”», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.