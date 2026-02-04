Παύλος Ντε Γκρες για σενάρια συνεργασίας με την Μαρία Καρυστιανού: «Ούτε μία στο εκατομμύριο»

Κατηγορηματικά διαψεύδονται από το περιβάλλον του Παύλου Ντε Γκρες τα σενάρια που τον θέλουν να εξετάζει ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας με τη Μαρία Καρυστιανού.

Αφορμή αποτέλεσαν δηλώσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν φήμες περί ενδεχόμενης κοινής πολιτικής πορείας των Παύλου Ντε Γκρες και Μαρίας Καρυστιανού.

Μετά τις αναφορές αυτές, το MEGA επικοινώνησε με το γραφείο της πρώην βασιλικής οικογένειας, το οποίο διέψευσε κάθε σχετικό ενδεχόμενο. Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή Buongiorno, η απάντηση ήταν κατηγορηματική: «Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστεί ο Παύλος Ντε Γκρες με τη Μαρία Καρυστιανού στο κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει».

Μαρία Καρυστιανού και Παύλος Ντε Γκρες: Πώς ξεκίνησαν τα σενάρια περί συνεργασίας

Τα σενάρια για τη συνεργασία της Μαρίας Καρυστιανού με τον Παύλο Ντε Γκρες πυροδοτήθηκαν από ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια αντιπαράθεση με την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Ο επικοινωνιολόγος και πρώην συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή υποστήριξε ότι ενδεχομένως ο Παύλος Ντε Γκρες να πολιτευτεί, επικαλούμενος αποσπάσματα από συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία –όπως ανέφερε– πρόκειται να προβληθεί τις επόμενες ημέρες. «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», σχολίασε χαρακτηριστικά, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και κατά του νομικού εκπροσώπου της, Στέλιου Σούρλα.