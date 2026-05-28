Μάνος Νιφλής: «Μου αρέσει πολύ το δίδυμο Καραβάτου – Φερεντίνος, είναι θεότρελοι και οι δύο»

Για την «Ώρα Ελλάδος», το δίδυμο Καραβάτου – Φερεντίνος αλλά και για τη Σία Κοσιώνη μίλησε ο Μάνος Νιφλής σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου.

«Η “Ώρα Ελλάδος” είναι μια ωραία συνθήκη, βαίνουμε προς το τέλος και δεν κατάλαβα πώς πέρασε η χρονιά. Όταν δεν έχεις μιζέρια και γκρίνια, περνάς καλά. Έχουμε ανανεώσει και για την επόμενη σεζόν με την ίδια σύνθεση», είπε αρχικά ο Μάνος Νιφλής.

Ο Μάνος Νιφλής πρόσθεσε: «Δεν με ξάφνιασε η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΙ. Η Σία ταυτίστηκε με το δελτίο ειδήσεων, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μονόδρομος.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μόνο να προσφέρουν έχουν στον ΣΚΑΙ. Μου αρέσει πολύ το δίδυμο Καραβάτου – Φερεντίνος, είναι θεότρελοι και οι δύο».