Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, από την οποία και κατάφερε να αναδειχθεί νικήτρια, μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο, το πρωινό της Πέμπτης (28/5/2026), για το STAR.

«Την Γωγώ Μαστροκώστα την γνώριζα, με πόνεσε πάρα πολύ ο θάνατος της. Είχαμε και μια επαγγελματική σχέση πριν από χρόνια, με πονάει πάρα πολύ. Κρίμα. Ήταν ταλαντούχα, ήταν νέα, την πόνεσα και θα την σκέφτομαι πάντα», επισήμανε αρχικά η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια, Μαρία Ιωαννίδου.

«Την περιπέτεια του καρκίνου την έχω ζήσει , του ‘χω βγάλει την γλώσσα και έφτιαξα μια μπλούζα μακό άσπρη. “Ο καρκίνος πέθανε, εγώ θα ζήσω, ζήτω η ζωή” έγραψα. Είναι πριν από 7 – 8 χρόνια που το έζησα το μαρτύριο. Και πόνεσα και υπέφερα και ζούσα στον καναπέ μου μερόνυχτα ολόκληρα αλλά δεν το έβαλα κάτω».

«Όταν πήγα στο εξωτερικό, είπαν “κρίμα το κοριτσάκι”. “Κρίμα σε σένα γιατρέ, εσύ μπορεί να πεθάνεις αλλά εγώ δεν θα πεθάνω” απάντησα. Είχαμε συμπτωματικά τον ίδιο γιατρό με την Γωγώ Μαστροκώστα και συμπέσαμε και στην ίδια κλινική», συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Ιωαννίδου στο STAR.