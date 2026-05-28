Media

Μαρία Ιωαννίδου: «Την περιπέτεια του καρκίνου την έχω ζήσει, του ‘χω βγάλει την γλώσσα και έφτιαξα μια μπλούζα»

«Όταν πήγα στο εξωτερικό, είπαν... κρίμα το κοριτσάκι», περιγράφει η Μαρία Ιωαννίδου
Μαρία Ιωαννίδου
Μαρία Ιωαννίδου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, από την οποία και κατάφερε να αναδειχθεί νικήτρια, μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο, το πρωινό της Πέμπτης (28/5/2026), για το STAR.

«Την Γωγώ Μαστροκώστα την γνώριζα, με πόνεσε πάρα πολύ ο θάνατος της. Είχαμε και μια επαγγελματική σχέση πριν από χρόνια, με πονάει πάρα πολύ. Κρίμα. Ήταν ταλαντούχα, ήταν νέα, την πόνεσα και θα την σκέφτομαι πάντα», επισήμανε αρχικά η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια, Μαρία Ιωαννίδου.

«Την περιπέτεια του καρκίνου την έχω ζήσει , του ‘χω βγάλει την γλώσσα και έφτιαξα μια μπλούζα μακό άσπρη. “Ο καρκίνος πέθανε, εγώ θα ζήσω, ζήτω η ζωή” έγραψα. Είναι πριν από 7 – 8 χρόνια που το έζησα το μαρτύριο. Και πόνεσα και υπέφερα και ζούσα στον καναπέ μου μερόνυχτα ολόκληρα αλλά δεν το έβαλα κάτω».

«Όταν πήγα στο εξωτερικό, είπαν “κρίμα το κοριτσάκι”. “Κρίμα σε σένα γιατρέ, εσύ μπορεί να πεθάνεις αλλά εγώ δεν θα πεθάνω” απάντησα. Είχαμε συμπτωματικά τον ίδιο γιατρό με την Γωγώ Μαστροκώστα και συμπέσαμε και στην ίδια κλινική», συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Ιωαννίδου στο STAR.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
109
82
81
70
Media: Περισσότερα άρθρα
Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Κάθε φορά που έρχεται ένα νέο πρόσωπο στην εκπομπή, ελπίζω να μην έρθει να το πάρει»
«Έχω συζητήσει για καθημερινή εκπομπή στο παρελθόν, η αλήθεια είναι αυτή, είμαι πολύ καλά εκεί που είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο», είπε η παρουσιάστρια
Σίσσυ Χρηστίδου
Newsit logo
Newsit logo