Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Ο Πέτρος μαθαίνει όσα συνέβησαν με τη Χλόη και εξοργίζεται

Η Ελένη αποφασίζει να μη λέει άλλο ψέματα στην Άννα και της αποκαλύπτει πως ο αρραβώνας της με τον Περικλή είναι μέρος ενός σχεδίου
Ο Μιχάλης Πανάδης και η Δανάη Παππά
Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» έρχεται στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 28 Μαΐου

Επεισόδιο 119ο: Η Στέρνα βρίσκεται σε αναβρασμό μετά την αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο. Έξω από την εκκλησία, ο Παύλος ξεσηκώνει το πλήθος εναντίον του Νικόλαου, πιστεύοντας πως θα τον αναγκάσει να τραπεί σε φυγή. Ο Νικόλαος, όμως, δεν κάνει πίσω και κατηγορεί δημόσια τον Παύλο για τα εγκλήματά του, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα, ο Πέτρος μαθαίνει όσα συνέβησαν με τη Χλόη και εξοργίζεται. Η Ελένη αποφασίζει να μη λέει άλλο ψέματα στην Άννα και της αποκαλύπτει πως ο αρραβώνας της με τον Περικλή είναι μέρος ενός σχεδίου. Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, η Σοφία μαθαίνει από τον Ηλία πως ενδέχεται να πάρει εξιτήριο από την κλινική και να επιστρέψει σύντομα στη Στέρνα. Ο Νικηφόρος ψάχνει απεγνωσμένα την Κική που έχει εξαφανιστεί για ακόμα μια φορά.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Στον ρόλο του Λεωνίδα, ο Στέλιος Μάινας

Παραγωγή: Primavisione

