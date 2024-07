Μαριάντα Πιερίδη: Το βρίσκω τραγικό να βολεύομαι σε ένα δυστυχισμένο περιβάλλον

«Ο χωρισμός μου έγινε μέσα σε μερικά λεπτά, δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ», λέει η Μαριάντα Πιερίδη.

Σε συνέντευξη που δίνει στην Reallife και την Πολυξένη Καραμίχα, η Μαριάντα Πιερίδη μιλά για την καλοκαιρινή εκπομπή Summer’s Cool στον ΣΚΑΙ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν, πάντως, τα όσα λέει για το τέλος του γάμου της με τον σεφ Δημήτρη Κατριβέση, αλλά και για τη γνωριμία της με τον επιχειρηματία Πάνο Ιωάννου που άλλαξε τη ζωή της.

Για την παρουσία της στο Summer’s Cool, η Μαριάντα Πιερίδη λέει: «Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα γνωριζόμαστε 20 χρόνια και νιώθω άνετα να τον πειράξω. Μου αρέσει που μπορούμε να αστειευτούμε. Για εμένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νιώθω πολύ άνετα σε αυτή τη συνεργασία γιατί με υποδέχτηκαν με αγάπη».

Σχετικά με τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Κατριβέση, η Μαριάντα Πιερίδη αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο χωρισμός μου έγινε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ, αλλά δεν θα το έκανα ούτως ή άλλως. Αισθάνομαι τον κόσμο σαν να είναι δικοί μου άνθρωποι. Ειδικά με τα social media όλοι πια αισθανόμαστε πως οι παρέες μας έχουν διευρυνθεί.

Αν κάποιος δεν θέλει να είναι μαζί σου ή εσύ δεν θέλεις να είσαι μαζί του, είναι κρίμα να βασανίζεστε. Το βρίσκω τραγικό να βολεύομαι σε ένα δυστυχισμένο περιβάλλον. Θα γονατίσω, θα πέσω αλλά μετά the only way is up»!

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η Μαριάντα Πιερίδη είναι απόλυτα ευτυχισμένη στο πλευρό του Πάνου Ιωάννου.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τόσο καλός και καμιά φορά με ρωτάει «Γιατί δεν με εμπιστεύεσαι;». Του απαντώ πως μου είναι δύσκολο να αποδεχθώ ότι μπορεί να είναι τόσο καλός», λέει η ίδια.