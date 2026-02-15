Μάρκος Σεφερλής για Κατερίνα Καινούργιου: Είναι μία και μοναδική, δεν θα πήγαινα να την αντικαταστήσω

Ο Μάρκος Σεφερλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του Mega και μίλησε για τον γιο του, για την εποχή που παρουσίαζε πρωινή εκπομπή αλλά και για τα σενάρια των τελευταίων ημερών, που τον θέλουν να αντικαθιστά την Κατερίνα Καινούργιου, όταν εκείνη πάρει άδεια εγκυμοσύνης.

Ο Μάρκος Σεφερλής ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να καλύψει το κενό που θα αφήσει η Κατερίνα Καινούργιου. Διέψευσε μάλιστα ότι του έχει γίνει επίσημη πρόταση από τα στελέχη του Alpha. «Δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτό. Όχι, δεν έγινε ποτέ τέτοια πρόταση», είπε αρχικά ο δημοφιλής ηθοποιός.

Ο Μάρκος Σεφερλής ανέφερε στη συνέχεια: «Έπεσε το όνομά μου, δεν με ρώτησε κανείς. Όχι, δεν θα το έκανα αυτό. Πρωινό όμως θα έκανα, γιατί μου άρεσε όταν το έκανα, γιατί ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό στην πρωινή ζώνη. Νομίζω το έκανα, όσο με άφησαν στην αρχή, γι’ αυτό κάναμε τα 50άρια, 60άρια και 70άρια τους πρώτους μήνες.

Μετά έγινε ένα πρωινό σαν όλα τα άλλα και είχε μια πολύ αξιοπρεπή πορεία μέχρι το τέλος, 27άρια και 30άρια, που ήταν τα μεγάλα νούμερα τότε. Ήθελα να κάνω πρωινό για να δείξω ότι υπάρχει και το άλλο πρωινό, όχι αυτό που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια».Κλείνοντας, ο Μάρκος Σεφερλής είπε: «Τώρα, στην Κατερίνα δεν θα πήγαινα να την αντικαταστήσω, γιατί η Κατερίνα είναι μία και μοναδική. Πρωινό, όμως, θα έκανα γιατί μου άρεσε».

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στον γιο του, που σπουδάζει: «Το πλάνο του Χάρη πάντα συγκινεί, είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει σε αυτή τη ζωή. Μοιάζει πολύ σε εμένα, η Έλενα έχει παράπονο για αυτό, αλλά έχει και στοιχεία της», δήλωσε ο ηθοποιός, μετά το βίντεο-αφιέρωμα που προβλήθηκε για εκείνον περιγράφοντας τον γιο του ως ένα συνεσταλμένο παιδί που δεν θα ακολουθήσει στα βήματά του.

Ο Χάρης σπουδάζει ναυτιλιακά και ο Μάρκος Σεφερλής δήλωσε για αυτό: «Σαν παιδί είναι πολύ συνεσταλμένο, δεν θέλει να εκτεθεί στο ευρύ κοινό. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι γονείς είναι ηθοποιοί πρέπει να γίνει το παιδί ηθοποιός. Τώρα σπουδάζει ναυτιλιακά, βρήκε αυτό που του ταιριάζει, νομίζω ότι θα πάει καλά γιατί του αρέσει και έχει τα προσόντα να το ακολουθήσει».

Προ ημερών η Alter Ego Studios, η εταιρεία παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου της Alter Ego Media, εξασφάλισε για 15 χρόνια τα δικαιώματα προβολής 26 απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή – του επιτυχημένου κωμικού ηθοποιού και δημιουργού που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες σκορπά αβίαστα γέλιο στους θεατές και φροντίζει να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.