MasterChef: Απόψε έρχεται το τεστ δημιουργικότητας της «Πράσινης εβδομάδας»

Η θεματική «Πράσινη εβδομάδα» του «MasterChef» ξεκίνησε χθες, (Τρίτη 26/5), με δοκιμασία Mystery Box και αποτελεί την τελευταία εβδομάδα κανονικής ροής για τον διαγωνισμό φέτος.

Νικήτρια μπριγάδα, με σκορ 3-2, αναδείχθηκε η Κόκκινη, η οποία βρέθηκε σε θέση ισχύος στο «MasterChef» και μετά τη διαδικασία της ψηφοφορίας υπέδειξε ως πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση τον Πέτρο Ελευθεριάδη.

Απόψε, Τετάρτη 27 Μαΐου, η «Πράσινη εβδομάδα» αφιερωμένη στη βιωσιμότητα και τη σωστή διαχείριση των πόρων και των πρώτων υλών, συνεχίζεται με το τεστ δημιουργικότητας.

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα αναζητήσουν για ακόμη μία φορά στα πιάτα των διαγωνιζομένων δημιουργικότητα, γεύση, τεχνική και άρτια παρουσίαση. Ωστόσο, αυτό το Τεστ Δημιουργικότητας θα τους φέρει αντιμέτωπους με μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς τα ζευγάρια των μονομαχιών δεν θα έχουν στη διάθεσή τους κάτι που θεωρούν δεδομένο: το ηλεκτρικό ρεύμα! Καμία ηλεκτρική συσκευή, όπως φούρνος, μπλέντερ, ψυγείο δεν θα είναι διαθέσιμη, αναγκάζοντας τους διαγωνιζόμενους να προσαρμοστούν σε πρωτόγνωρες συνθήκες.



Παράλληλα, δεν θα διαχειριστούν όλοι το ίδιο υλικό. Η φιλοσοφία της «Πράσινης εβδομάδας» βασίζεται στο «nose to tail», δηλαδή σωστή αξιοποίηση κάθε μέρους ενός υλικού, από το πιο εκλεκτό έως το πιο ταπεινό, με στόχο τη μηδενική σπατάλη τροφίμων και τον σεβασμό στην πρώτη ύλη. Μπροστά στα μέλη των δύο μπριγάδων θα βρίσκονται έντεκα καμπάνες, μια για κάθε διαγωνιζόμενο. Σε αυτή τη δοκιμασία, οι δύο μπριγάδες, θα διασταυρωθούν σε πέντε μαγειρικές μονομαχίες, με στόχο τη νίκη και τον πόντο για την μπριγάδα τους.

Κάθε ζευγάρι που θα σχηματίζεται, θα πηγαίνει μπροστά στους κριτές και ο κάθε παίκτης θα επιλέγει τη δική του καμπάνα. Κάθε καμπάνα θα κρύβει και ένα διαφορετικό κομμάτι αρνιού και κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει δικαίωμα για ένα πάσο. Αν δεν τον ικανοποιεί το περιεχόμενο της καμπάνας που ανοίγει, θα μπορεί να επιλέξει την επόμενη. Όσο σχηματίζονται τα ζευγάρια και προχωρά η διαδικασία τόσο περισσότερες καμπάνες θα αποκαλύπτονται, αλλά και τόσο οι διαθέσιμες επιλογές θα περιορίζονται.

Ο αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Πάνος Τελάλης, ο οποίος κέρδισε τη δοκιμασία του Mystery Box, θα ορίσει τα ζευγάρια των μονομαχιών.

Η Κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά, επομένως ένα μέλος της θα μείνει εκτός δοκιμασίας, παραμέντας στην ασφάλεια του εξώστη, χωρίς δυνατότητα να διεκδικήσει πόντο για την μπριγάδα του.

Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef είναι ο Χρήστος Μπάρκας από το MasterChef 3, ο οποίος ξεχώρισε στον διαγωνισμό, τόσο για τις μαγειρικές του ικανότητες όσο και για την πειθαρχία, την ευγένεια και τον αυθεντικό του χαρακτήρα, αποδεικνύοντας πως η συνέπεια και η σκληρή δουλειά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.





Θα καταφέρει η Κόκκινη μπριγάδα να σημειώσει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της ή η Μπλε θα επιστρέψει δυναμικά, παίρνοντας τη νίκη;