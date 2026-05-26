Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η Μελισσάνθη βάζει τέλος στην σχέση της με τον Άγγελο

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν την Πέμπτη (27.05.2026) στις 23:30 και την Παρασκευή (29.05.2026) στις 23:00.

Η Μελισσάνθη παίρνει την οριστική απόφαση να βάλει τέλος στη σχέση της με τον Άγγελο, όταν αντιλαμβάνεται ότι η αποκάλυψη της αλήθειας μπορεί να πληγώσει ανεπανόρθωτα τον Απόστολο, όμως η ψυχική της φόρτιση την οδηγεί σε κατάρρευση και σοβαρό πυρετό. Η Μαγδαληνή ανησυχεί όλο και περισσότερο για την εξαφάνιση του Οδυσσέα και συγκρούεται ανοιχτά με την οικογένειά του, απαιτώντας να μάθει την αλήθεια. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Αlpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 28 Μαΐου στις 23:30

Επεισόδιο 60: Η Μελισσάνθη παίρνει την οριστική απόφαση να βάλει τέλος στη σχέση της με τον Άγγελο, όταν αντιλαμβάνεται ότι η αποκάλυψη της αλήθειας μπορεί να πληγώσει ανεπανόρθωτα τον Απόστολο, όμως η ψυχική της φόρτιση την οδηγεί σε κατάρρευση και σοβαρό πυρετό. Η Ασπασία, καθηλωμένη στο σπίτι μετά την αποβολή, έρχεται σε σκληρή σύγκρουση με τον Σταύρο, καθώς η απώλεια του παιδιού φέρνει στην επιφάνεια παλιά παράπονα και βαθιά ρήγματα στη σχέση τους.

Η Μαγδαληνή ανησυχεί όλο και περισσότερο για την εξαφάνιση του Οδυσσέα και, μην αντέχοντας άλλα ψέματα, συγκρούεται ανοιχτά με την οικογένειά του, απαιτώντας να μάθει την αλήθεια. Η Πολυξένη αποφασίζει να επιστρέψει στη δουλειά παρά το βαρύ πένθος και την πίεση των δημοσιογράφων, όμως κατά τη διάρκεια της πρόβας καταρρέει συναισθηματικά, αδυνατώντας να συνεχίσει. Η Ιουλία στηρίζει τη Μαριέττα που ετοιμάζεται να φύγει για την Αθήνα λόγω της σοβαρής κατάστασης της μητέρας της, ενώ παράλληλα έρχεται αντιμέτωπη με επαγγελματικές εντάσεις του Φωκά που απειλούν να διαταράξουν την οικογενειακή ισορροπία.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 29 Μαΐου στις 23:00

Επεισόδιο 61: Λίγα χρόνια μετά. Η Ασπασία ζει μια επιτυχημένη στιγμή στη Ρόδο με την έναρξη της σεζόν, όμως η συνέχεια της βραδιάς την φέρνει αντιμέτωπη με επιλογές που αναδεικνύουν την απόσταση από τον Σταύρο, ενώ μια παρουσία από το παρελθόν ξυπνά σκέψεις που νόμιζε πως είχε αφήσει πίσω. Η Μελισσάνθη προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικογένεια και τις απαιτήσεις του Ιδρύματος, όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη περίπτωση που την αναγκάζει να σκεφτεί ξανά τα προσωπικά της όρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιουλία επιδιώκει να κρατήσει ήρεμο το κλίμα στη γιορτή της κόρης της, όμως μια συζήτηση για το μέλλον αρκεί για να φέρει στην επιφάνεια εντάσεις και ανοιχτά ζητήματα μέσα στην οικογένεια. Η Μαγδαληνή, μέσα από μια απρόσμενη γνωριμία στον Πειραιά, έρχεται πιο κοντά σε πλευρές του εαυτού της που είχε παραμερίσει, νιώθοντας να ανοίγει ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Η Πολυξένη επιστρέφει στις πρόβες και στη σκηνή, βρίσκοντας ξανά ρυθμό, ενώ η επιλογή της να αφιερώσει την πρεμιέρα στη μνήμη της μητέρας της δείχνει πως η απώλεια παραμένει παρούσα.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.