Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Η φιλία της Έλλης και της Ζωής δοκιμάζεται για πρώτη φορά σοβαρά

Ανατροπές και εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που θα προβληθούν από την Τετάρτη έως την Πέμπτη (27-28.05.2026) στις 20:00 μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Ο Λευτέρης και ο Άγγελος επιστρέφουν από το Λονδίνο, η εγχείρηση πέτυχε. Στο Ναύπλιο όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει: ο Μιχάλης έχει εδραιώσει την παρουσία του και η Ζωή είναι σε κατάσταση σοκ. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 117: Ο Λευτέρης και ο Άγγελος επιστρέφουν από το Λονδίνο, η εγχείρηση πέτυχε. Στο Ναύπλιο όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει: ο Μιχάλης έχει εδραιώσει την παρουσία του και η Ζωή είναι σε κατάσταση σοκ. Η Έλλη συνειδητοποιεί ότι ο Μιχάλης την χρησιμοποίησε για να πλησιάσει τη Ζωή και νιώθει βαθιά προδομένη. Η φιλία της με τη Ζωή δοκιμάζεται για πρώτη φορά σοβαρά.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 118: Ο Μιχάλης ζητά να δει τα παιδιά του. Η οικογένεια σπάει στα δύο. Ο Λευτέρης, αποδυναμωμένος ακόμα από την επέμβαση, ακούει την εκδοχή του Μιχάλη καιαρχίζει να αμφιταλαντεύεται για τη μητέρα του. Ο Άγγελος του λέει ξεκάθαρα να μείνει μακριά. Η Άννα επιτέλους έρχεται πάλι κοντά με τον Λευτέρη, ωστόσο η αποκατάστασή του, έχει ακόμα δρόμο και η αμφισβήτηση για την αλήθεια της μητέρας του, τους φέρνει σε αντιπαράθεση.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει η Λίλιαν Λαζάνη και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions