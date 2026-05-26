Media

Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Η φιλία της Έλλης και της Ζωής δοκιμάζεται για πρώτη φορά σοβαρά

Η Έλλη συνειδητοποιεί ότι ο Μιχάλης την χρησιμοποίησε για να πλησιάσει τη Ζωή και νιώθει βαθιά προδομένη
Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Η φιλία της Έλλης και της Ζωής δοκιμάζεται για πρώτη φορά σοβαρά
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ανατροπές και εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που θα προβληθούν από την Τετάρτη έως την Πέμπτη (27-28.05.2026) στις 20:00 μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Ο Λευτέρης και ο Άγγελος επιστρέφουν από το Λονδίνο, η εγχείρηση πέτυχε. Στο Ναύπλιο όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει: ο Μιχάλης έχει εδραιώσει την παρουσία του και η Ζωή είναι σε κατάσταση σοκ. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 117: Ο Λευτέρης και ο Άγγελος επιστρέφουν από το Λονδίνο, η εγχείρηση πέτυχε. Στο Ναύπλιο όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει: ο Μιχάλης έχει εδραιώσει την παρουσία του και η Ζωή είναι σε κατάσταση σοκ. Η Έλλη συνειδητοποιεί ότι ο Μιχάλης την χρησιμοποίησε για να πλησιάσει τη Ζωή και νιώθει βαθιά προδομένη. Η φιλία της με τη Ζωή δοκιμάζεται για πρώτη φορά σοβαρά.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 118: Ο Μιχάλης ζητά να δει τα παιδιά του. Η οικογένεια σπάει στα δύο. Ο Λευτέρης, αποδυναμωμένος ακόμα από την επέμβαση, ακούει την εκδοχή του Μιχάλη καιαρχίζει να αμφιταλαντεύεται για τη μητέρα του. Ο Άγγελος του λέει ξεκάθαρα να μείνει μακριά. Η Άννα επιτέλους έρχεται πάλι κοντά με τον Λευτέρη, ωστόσο η αποκατάστασή του, έχει ακόμα δρόμο και η αμφισβήτηση για την αλήθεια της μητέρας του, τους φέρνει σε αντιπαράθεση.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει η Λίλιαν Λαζάνη και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
136
103
94
90
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo